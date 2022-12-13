原标题：高职幼教：怎样教出孩子喜欢的好老师

“双师型”教师队伍建设，历来是职业教育改革与发展的关键一环。对于高职幼教专业的教师来说，更应如此。他们一方面需要丰富的实践经验，和孩子们打成一片，另一方面又要有扎实的理论功底，为高职学生打下良好的基础。

教育部日前印发《关于做好职业教育“双师型”教师认定工作的通知》，明确加快推进职业教育“双师型”教师队伍高质量建设，并要求各地应于2022年年底前展开本年度“双师型”教师认定相关工作。这标志着职业教育“双师型”教师队伍建设从顶层规划走向具体实施，进入实质性阶段。

“‘双师型’教师占专业课程教师的比例，从2019年的三成左右到如今的过半，有效解决了职业院校教师实践能力不足的难题。”江苏师范大学教育科学院教授陈鹏如是说。

陈鹏介绍，按照师范类专业认证标准要求，学前教育专业教师应至少具有一年的幼儿园教育服务经验。这就意味着所有的专业课教师都应该深入了解实践，具有“双师型”教师素质。

学前教育的“双师型”教师队伍现状如何？在日常教学中，“双师型”教师如何才能讲出“实践味”？

关注教师“双师”能力再提升

徐州幼儿师范高等专科学校学前与特殊教育学院副院长刘曲介绍，在师专、幼专这一类学校里，“双师型”教师，尤其是初级“双师型”教师数量相对充足，基本能够满足教育教学需求，但部分新开办的学前教育专业“双师型”教师则存在不小的缺口。据教育部最新数据统计，全国3012所高等学校中有1095所都开办了学前教育专业，其中10年内新增的有591所，占比五成以上。部分新开设这一专业的高职院校招生量大，但具备相关专业背景的只有一两名新聘教师，缺口量值得关注。

金华职业技术学院副校长、浙江省现代职业教育研究中心副主任成军提出，界定何为“双师型”教师，标准“有宽有窄”。他指出，“如果将‘双师型’教师理解为具有双师素质的专业教师，既满足‘具有一定的企业相关工作经历或者实践经验’的实践条件，又满足‘获得相关的职业资格证书、职业技能等级证书或者其他相关专项技能证书’的证书条件，那么大部分高职院校学前教育专业的‘双师型’教师约能占到50%，基本实现到2022年，职业院校‘双师型’教师占专业课教师的比例超过一半的政策目标。然而，‘双师型’教师若特指具有‘实际企业相关工作经历或者实践经验’，即全职幼儿园教师岗位经历的在职专业教师，数量则相对短缺。”

“长期以来，幼儿园在师范生专业成长、幼师教师‘双师型’素养提升中发挥了‘重要阵地’与‘合伙人’的角色，培养了一批优秀的‘双师型’教师，但离高标准还有一段距离。”陈鹏表示，从教师入口来讲，幼师院校聘请的教师多是具有硕士、博士学位的普通高校毕业生，缺乏一线实践经验，存在“眼高手低”“理论实践两张皮”的现象，一时很难成长为“双师型教师”；从教师认定来看，现行标准企业导向明显，并不完全适应学前教育专业领域“双师型教师”的发展需要。“如中高级‘双师型教师’认定标准规定，应获得国家职业资格中高级以上证书，但实际上，幼儿教师资格证并没有中高级之分。这会阻碍他们走向高级别‘双师型’教师的道路，挫伤积极性。”

“‘双师型’教师队伍建设，不仅仅是教师占比的数量达标，关键还是要落在教师‘双师’能力的再提升上。”成军强调。

深度融合“高—幼”两类教育场域

学前教育的“双师型”教师，有何独特之处？

在刘曲看来，关键在于师德高尚和教育理念先进。“学前教育领域的‘双师’，很难有什么高超的技艺，例如，能直接改造生产流程或工艺。而教育实践的能力通常又很难演示给学生看，实践效果也很难立竿见影。”

“学前教育领域的‘双师型’教师，与通常的职业教育‘双师型’教师不同，有其专业的特殊性。”陈鹏强调，学前教育是涵育幼儿成长的教育领域，具有人文性和情感性等特点，因而学前教育领域的“双师”要深入了解幼儿园实践中有关孩子日常生活的各个环节，尤其要关注其社会性情感发展的特点和规律，并将实践经验运用到职业教育课堂上，实现“高—幼”两个教育场域的深度融合。

刘曲指出，当前我国学前教育领域的“双师”群体主要由两部分人组成：一是幼儿园教师走向高校讲台，二是高校教师获得“双师”资格。前者学科体系不系统、理论高度不够，缺乏教育理论指导和对接，“实践味儿”太浓；后者平时教学和科研任务重，参与幼儿园实践过少，“实践味儿”不足。

“当有实际保教一线或管理岗位经历的优秀幼儿教师或园长走上讲坛，无论是面对幼儿还是高职生，教育教学基本规律是一致的。他们受聘于高校，自身学力本就优秀，又自带一线案例与实践经验，能够较好地贴近幼儿园教育实际开展教学。”成军补充道。

陈鹏建议，在一线实践锻炼中，“双师型”教师可以将高职生带到幼儿园，采用沉浸式教学方式，让学生了解幼儿园五大领域、环境创设等教育教学各环节工作，实现师生共同成长。

从“引进来”“走出去”入手实现发展

学前教育“双师型”教师，如何实现更长远发展？

“今后，学前教育专业‘双师型’教师队伍建设，要从‘引进来’和‘走出去’两方面入手。”成军指出，一方面要完善机制，灵活引才，发掘、吸引更多优秀的一线幼儿园教师、园长进入高职院校担任兼职教师。必要时，可在人才招聘中单列面向学前教育机构在职教师的招聘通道，适当降低学历层次等要求，设定更加匹配幼儿园教师成长发展规律的条件标准。另一方面，要量身定制高职学前教育专业“双师型”教师标准，充分考量教育类专业的特点与差异，不断完善配套的考核激励制度，督促激励在职专任教师“走出去”，提升“双师素质”。

“实践证明，‘走园’教学确实可以有效提升教师们的实践教学能力。”成军认为，高职院校要做好顶层设计，鼓励、支持专业教师积极参与幼儿园的保教活动和园本教研，形成教师积极主动参与幼儿园教育教学的专业氛围。

刘曲进一步建议，应联合实践基地，打造“双师型”教师培训平台，既要对幼儿园教师进行理论培训与指导，也要为高校专业教师提供实践平台和资源。“同时，严格落实师范类专业认证和‘职教20条’中关于教师实践能力提升的要求，为高校教师‘松绑’，为其提供充足的幼儿园实践锻炼时间和机会。此外，要改革教师评价体系，出台相关制度文件，加强对‘双师型’教师的日常考核与监督引导。”

“学前教育不是产生经济效益的行业产业，而是为党育人、为国育才的教育事业。”陈鹏表示，对于学前教育领域“双师型”教师的认定，应强化其参与幼儿园教育教学改革、课程教材开发、综合育人方面的成果与成效，注重社会效益而非经济效益。“同时，还要结合幼儿园教师资格标准等行业标准特点，合理设置‘双师’认定条件。”

（记者 晋浩天 通讯员 陈秋萦）

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