王振波

原标题：充分发挥书法的文化育人功能

书法是中华文化的重要组成部分，它集中国历史、文学、哲学、绘画等多种文化形态于一身，以博大精深的意境和文化特质为世人瞩目。

书法具有特殊的文化育人功能。当下，书法教育不能单纯进行技法的锤炼和理论知识的传授，更应探究其文化育人功能，以提升艺术审美能力、文化修养、道德品质为书法教育的首要任务。

书法有利于文化自信。书法不仅仅是写字，其深层所蕴含的是中国古人认知世界的一种极其睿智的方式，是中国文化的一个重要标志；书法不仅是中国文化的精髓，更体现了古代士人的文化信仰和价值坐标，学习书法有利于树立文化自信。

书法有利于立德树人。唐代韩愈在他的代表作《原道》中云：“欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意。”中国书法传统中亦有着明确的价值判断，自杨雄的“书，心画也”之论始，继而有柳公权“用笔在心，心正则笔正”，后有刘熙载“书，如也，如其学，如其才，如其志，总之曰如其人而已”等种种表述。这些书学传统历来为学书人所敬畏和推崇。苏轼的“人貌有好丑，而君子小人之态，不可掩也。言有辩讷，而君子小人之气，不可欺也。书有工拙，而君子小人之心，不可乱也”。说明书法家的德行与心境对书法创作有着重要的意义，书法能够激发学书者思想、学识的期望值并促使其思想品德得以升华。

书法有利于提升文学修养。中国书法史上的名篇佳作无不是文辞优美、意蕴深远的倾情之作。王羲之《兰亭集序》尽显文采风流；苏东坡《黄州寒食诗帖》苍劲沉郁，饱含生活凄苦、心境悲凉的感伤，富有极强的感染力；孙过庭《书谱》潇洒流落，翰逸神飞，达到了“智巧兼优，心手双畅”的境界，名词佳句比比皆是，被后世学书人奉为圭臬。学习书法不能仅关注笔法、结构、章法的领悟和淬炼，更应加强对笔墨形态背后的历史背景和文化精髓的学习。深入学习中国传统文化经典，是书法艺术“技进乎道、超然达观”的必由之路。

书法有利于审美能力的提升。学书者通过无数次对历代名作心手相摹进阶至心悟手从，再到最终的心手双畅，是眼、心、手三者相互促进、相互生发的一个过程。学习书法是一个漫长的过程，也是一个逐渐领悟的过程，每达到一层境界才能有新的发现和收获。在不断欣赏、分析、思考、揣摩的过程中，最终达到综合审美能力的提升。

为了让书法凸显其自身的文化品性和文化育人功能，《中小学书法教育指导纲要》明确指出：书法教育对培养学生的书写能力、审美能力和文化品质具有重要作用，中小学每周必须开设不少于1课时的书法课，书法课程必须“面向全体，让每一个学生写好汉字”。随着教育改革的不断深入，中小学书法教育在城市地区得到广泛关注和认可。

潘伯鹰先生说：“书法是最容易和省钱的游戏！”而且这种游戏是有益于身心健康的，既能育德、启智、健体，又能提升审美和文化修养。通过书法教育，让青少年放下手机，拿起毛笔，在一笔一画的书写中去品味生活，在一次次与经典作品的对话中去感悟生命，认识世界，是文化自信的根本表现。期待今后书法教育遍及中国的每一寸土地，激励青少年为中华优秀传统文化的复兴和文化自信踔厉奋发，勇毅前行。

（作者：王振波，系北京青年政治学院副教授）

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