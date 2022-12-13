原标题：隔屏温暖“留守孩子”

晚上6点50分左右，已经离校返乡的宁夏大学生物科学专业学生卢云兰，准时打开了线上课堂。不过，她的身份变成了“老师”。“小卢老师好呀……”镜头里，6岁多的段昭旭探出小脑袋，满脸期待。

这是一对线下素未“谋面”的线上师生。一个多月前，银川市团委开展“您的孩子 我来守护”关心关爱疫情防控一线人员子女行动，在网上招募大学生志愿者。第一时间报名申请的卢云兰，被分配给银川市金凤区阅海小学一年级学生段昭旭开展线上陪伴和学习辅导，两个人成为300多对结对帮扶中的一对。

段昭旭的爸爸常年在部队，妈妈是医生，这段时间医院工作繁忙，常常回不了家。卢云兰记得，第一次跟小段互动得并不默契，隔着屏幕，她感受到了孩子的无助。“我迅速调整方式，先加入孩子的班级群，每天花一个小时有针对性地准备。孩子的学习慢慢跟上来了，积极性也提高了。”卢云兰说。

一个月的隔屏陪伴，这对线上师生成了无话不谈的好朋友。每晚，段昭旭总比约定时间提前点开视频，嚷嚷着要听卢云兰讲爱国故事和历史知识，他也时常向卢老师分享自己的小心思，一聊就是两个小时。

“一天到晚在医院忙，最放心不下的就是孩子，大学生志愿者们解决了我们的后顾之忧，看着视频里孩子兴奋地分享他和小卢老师的点滴，我觉得非常踏实。”段昭旭的妈妈魏小莉说。（记者王建宏、张文攀）

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