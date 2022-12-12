北京外国语大学将学习宣传贯彻党的二十大精神作为学校当前和今后一个时期的首要政治任务，立足自身外语优势及国际资源，引领干部师生坚定理想信念、厚植爱国主义情怀，推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实。

深刻学习领会 让学更有成效

10月16日，党的二十大在北京开幕，北京外国语大学以多种形式组织全校师生员工收看收听大会开幕会盛况。

10月25日，北京外国语大学党委书记、党委理论学习中心组组长王定华主持召开会议，专题学习党的二十大精神，深入研究贯彻落实举措，全体校领导参加会议。

11月初，北京外国语大学制定并审议通过了《中共北京外国语大学委员会关于深入学习宣传贯彻党的二十大精神的工作方案》，印发给校内各单位。

青年教师政治引领专题培训班开班仪式。 学校供图

11月18日，由北京外国语大学党委组织部、党校主办的青年教师政治引领专题培训班开班仪式正式举行。培训班旨在促进党建与业务工作深度融合，推动高素质教师队伍建设。

各二级单位党总支（直属党支部）理论中心学习组集体学习。 学校供图

各二级单位党总支（直属党支部）理论中心学习组聚焦主题、迅速行动，共组织集体学习21场，切实发挥领学、促学作用，推动党的二十大精神在北外落地生根。

丰富多彩的学习活动。 学校供图

同时，北京外国语大学党委学生工作部、团委及各级党组织创新形式、精心谋划，举办了“少数民族心向党 诵读报告我担纲”党的二十大报告（英文版）接力诵读、“如译二十大 谱写新华章”二十大金句翻译展、“诵读二十大 献礼新时代”二十大翻译朗诵比赛、“领悟二十大 同心学宪法”学宪法讲宪法主题教育、“践行二十大 抒写新篇章”趣味定向越野暨二十大知识竞赛、“歌颂二十大 礼赞新风华”学院红歌接龙、“书绘二十大 续写新辉煌”文广书法随写、“点亮二十大 奋进新征程”红色景点研学等系列活动，在全校师生中掀起学习党的二十大精神热潮。

开展巡讲宣讲 多形式讲出味道

学校密切关注各级各类党的二十大精神巡讲宣讲活动，积极组织学校党政领导班子、相关单位主要负责人参加精神传达会、网络视频会、宣讲报告会、动员部署会，认真记录、全面落实中共中央、教育部党组、北京市委等关于党的二十大精神学习宣传贯彻工作的最新要求。

10月26日，学校举办学习贯彻党的二十大精神专题报告会，邀请第十三届全国政协委员、“21世纪马克思主义研究会”会长、中央党校一级教授、中央党校专家工作室领衔专家韩庆祥作题为《以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴》的报告，让党的二十大精神走进校园。

学校举行学习贯彻党的二十大精神宣讲团成立仪式。 学校供图

11月16日，学校举行学习贯彻党的二十大精神宣讲团成立仪式暨集体备课会。宣讲团由“专家学者宣讲团”“老同志宣讲团”“青年宣讲团”三个团队组成，包括校领导、党员处级干部、专家教授、思政课教师、离退休老同志、辅导员、学生骨干等多个群体。11月25日，宣讲团成员、马克思主义学院院长韩强面向俄语学院全体师生开展题为《全面准确理解党的二十大精神》的宣讲。

学校马克思主义学院副教授王曼倩作为北京高校学习宣传党的二十大精神师生宣讲团成员，以《在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家》为主题进行宣讲。

11月23日，北京外国语大学举办党的二十大精神进教材专题报告会暨工作部署会，总结《习近平谈治国理政》“三进”工作经验，强化课程思政建设，扎实推进党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。

创新传播渠道 提升海内外影响力

为了让党的二十大精神贴近师生，走向校内外，北京外国语大学“先行一步”，创新宣传传播渠道，举办学术刊物“党的二十大精神研究与阐释”专题/专栏策划工作推进会，发挥中文期刊矩阵、多语种期刊矩阵双重效应，为党的二十大精神对内对外传播添砖加瓦。

此外，北京外国语大学还将继续系统推进理论培训，深入开展研究阐释，通过建设二十大专题网站、制作二十大微党课视频、活用学校海外媒体平台及国外主流媒体等手段，形成正面舆论合力，扩大党的二十大精神辐射面，推动学校平稳较快高质量发展。

同时，北京外国语大学还积极开展形式多样的活动，加强文化交流，提升国际传播力，让党的二十大精神深入海内外学生心中。孔子学院工作处主办的“美好·文化”线上中文秋令营正式开营，来自18个国家的200余名中文爱好者相聚云端开展交流；亚洲学院泰语教研室教师田霖参与录制的专题片《习近平喜欢的典故》（泰语版）在泰国民族电视台开播；《人民日报》国际版“外国青年走读中国”专栏刊登题为《让更多人听到精彩的中国故事》的报道，亚洲学院印度尼西亚籍青年教师汉迪作为外国青年代表接受采访，充分展现了北外提升全球传播效能的能力与决心。

(责编：郝孟佳、熊旭)