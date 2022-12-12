人民网北京12月12日电 由世界慕课与在线教育联盟和联合国教科文组织教育信息技术研究所联合主办的2022世界慕课与在线教育大会12月8日至9日在线上召开，本届大会的主题为“教育数字化引领未来”。中山大学校长、中国科学院院士高松出席大会“分论坛三：智慧教育赋能多样化综合学习体系”并作题为《慕课西行，打造数字化教学新生态，东西部高校课程共享联盟的探索与实践》的主旨报告。

高松指出，信息化已成为教育现代化的重要特征。今天我们所强调的教育信息化实际上具有双重属性，第一重指的是信息化本身的技术属性，包括数字化、网络化、智能化和多媒化等特点；第二重属性指的是教育属性，包括开放性、共享性、交互性和协作性。教育信息化只是一种手段和工具，它的效果最终还要取决于我们实时运用的情况，一方面教育信息化可以切实促进教育公平，另一方面，教育信息化也可能会造成局部的不公平。因此在教育信息化促进高等教育公平过程中必须坚持以人为本，加强顶层设计，兼顾地区差距和资源分配平衡，充分发挥师生的主观能动性，确保教育信息化扬长避短，释放教育信息化的优势和活力。

高松表示，中西部高等教育发展质量和水平是中国高等教育整体质量和水平的重要组成部分，中西部高等教育也是促进中西部社会经济发展的战略内生力量。东西部高校课程共享联盟自2013年4月成立以来，以促进教育公平、提升教育质量为目标。成立九年来，联盟坚持问题导向、坚持内容为王、坚持以学生成长为中心。截至2022年11月，联盟共吸收了239所高校参加。

全国2300多所高校累计有超过1.37亿人次在校大学生通过联盟平台修读一万余门学生课程并获得学分，其中西部地区超过700所高校的学生总人次达到3930万，学生总体满意度95分，西部高校学生的学业成绩显著提升，实现了良好的社会效益。

“目前国内西部课程教育与东部地区相比仍然有一些差距，我们要通过多种渠道，多措并举，充分发挥教育信息化的优势，大力推进慕课西行进程，助力提升教育质量和教育公平。”高松坦言。展望未来，联盟将以慕课教学改革为突破口，共建线上、线下或者混合式课堂；将以共享和技术赋能为关键，协同推进教学改革创新与规范管理；将坚持联盟集群效应和高校个性发展相结合，创新基层教学组织形态及运行机制，打造教师网络共同体。

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