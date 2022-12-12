人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>教育

人工智能与未来教育北京人文论坛举办

2022年12月12日15:27 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京12月12日电 10日，北京人文社会科学研究中心——清华大学人工智能治理研究中心举办了以“人工智能与未来教育”为主题的北京人文论坛。论坛围绕“人工智能赋能未来教育”“人工智能科学与伦理教育”“智能化教育场景下的治理挑战”三大议题，通过主旨演讲、圆桌对话的形式展开深入交流与讨论，探索人工智能科学伦理教育的模式与方向，探讨智能化教育场景下的治理挑战及应对。

据介绍，人工智能技术在教育领域的应用推动了教育的智能化转型。一方面在使用端，技术赋能教育。智能化教育打破了传统教育的时空限制，改变了教育资源的生产方式和供给方式，缓解了教育资源不足和分配不公问题，使人工智能在未来教育中发挥积极的、有效的、良好的作用。另一方面在设计端，教育反哺技术。人工智能产品灌注了工程师和设计者改变世界的心血和理念，展示了工程师和设计者问题解决的思路和方法。如何做好工程伦理教育，倡导人工智能技术产品设计开发中向上向善的理念，是人工智能教育领域的另一重要命题。

据了解，北京人文论坛是依托北京人文社会科学研究中心设立的高端学术交流平台。论坛旨在集聚智慧，启迪思维，宣传阐释新时代新思想，研究应对新机遇新挑战，打造人文社科领域学术交流特色品牌。共有来自国内外人工智能、科技伦理和教育领域的知名学者、业界专家和一线实践者30余人参加了论坛。

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部