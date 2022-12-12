人民网北京12月12日电 10日，北京人文社会科学研究中心——清华大学人工智能治理研究中心举办了以“人工智能与未来教育”为主题的北京人文论坛。论坛围绕“人工智能赋能未来教育”“人工智能科学与伦理教育”“智能化教育场景下的治理挑战”三大议题，通过主旨演讲、圆桌对话的形式展开深入交流与讨论，探索人工智能科学伦理教育的模式与方向，探讨智能化教育场景下的治理挑战及应对。

据介绍，人工智能技术在教育领域的应用推动了教育的智能化转型。一方面在使用端，技术赋能教育。智能化教育打破了传统教育的时空限制，改变了教育资源的生产方式和供给方式，缓解了教育资源不足和分配不公问题，使人工智能在未来教育中发挥积极的、有效的、良好的作用。另一方面在设计端，教育反哺技术。人工智能产品灌注了工程师和设计者改变世界的心血和理念，展示了工程师和设计者问题解决的思路和方法。如何做好工程伦理教育，倡导人工智能技术产品设计开发中向上向善的理念，是人工智能教育领域的另一重要命题。

据了解，北京人文论坛是依托北京人文社会科学研究中心设立的高端学术交流平台。论坛旨在集聚智慧，启迪思维，宣传阐释新时代新思想，研究应对新机遇新挑战，打造人文社科领域学术交流特色品牌。共有来自国内外人工智能、科技伦理和教育领域的知名学者、业界专家和一线实践者30余人参加了论坛。

(责编：李依环、熊旭)