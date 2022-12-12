人民网北京12月12日电 由世界慕课与在线教育联盟和联合国教科文组织教育信息技术研究所联合主办的2022世界慕课与在线教育大会12月8日至9日在线上召开，本届大会的主题为“教育数字化引领未来”。南方科技大学校长、中国科学院院士薛其坤出席大会“分论坛四：高等教育数字化转型与教师数字素养提升”并致辞。

薛其坤表示，党的二十大报告中指出，要推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。新冠肺炎疫情暴发以来，全球高等教育数字化转型加速演进，以大数据、人工智能等为核心的数字技术正在重塑教育新格局，慕课和在线教育的广泛运用为全球数以万计的高校提供了应急性教学解决方案。教育数字化已然成为教育高质量发展和学习型大国建设的重要路径之一。

薛其坤介绍，南方科技大学近年来不断加快教育数字化转型步伐，积极采取一系列举措，加快各类数字化教学与试验平台的建设，在疫情期间实现了停课不停教、停课不停学。南方科技大学慕课中心自2018年建成以来，已开发并上线中、英文通识及理工类课程共计32门，为师生开展数字化与混合式教学提供了支撑。此外，南科大与联合国教科文组织高等教育创新中心开展深度合作，积极参与全球高等教育资源共享计划。其中，学校通过数字教育纽带合作项目，在亚非国家援建智慧教室，助力发展中国家高等教育发展，服务了近30所海内外高校，惠及教师超过1万名。

薛其坤指出，高等教育数字化建设，离不开全球高校的共同努力，也离不开各国政府和国际组织的支持与指导。联合国教科文组织在今年9月举行的教育变革峰会上，呼吁所有教育利益相关方，在全球和区域层面共同努力，为解决数字教育的内容、能力、连通性三大挑战作出贡献。作为中国高等教育改革试验高校的南方科技大学，南科大将与各高校、国际组织进一步开展深度合作，采取共建共享、互联互通的方式，全面参与和推动面向未来的世界高等教育数字化建设，为促进全球教育资源共享、共建人类命运共同体贡献南科大的一份力量。

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