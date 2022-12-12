人民网北京12月12日电 （记者何淼）北京市教委日前组织召开2022年北京市职业院校教学管理能力提升“五说”行动总结交流会。教育部职业教育与成人教育司职业院校发展处处长任占营，北京市教委副主任孙其军，北京市教委二级巡视员人事处处长杨江林，北京教育科学研究院研究员王春燕等嘉宾出席了本次交流活动，北京市教委职成处处长张树刚主持会议。

任占营表示，“五说”行动充分体现北京市职业教育服务首都“高质量、有特色、国际化”的发展理念。一是“五说”行动具备三个“好”：工作抓得好、学校干得好、校长教师讲得好；二是职业院校把握六个“定”：服务面向决定办学定位，办学定位决定专业设置和专业结构，专业定位决定人才培养方案，课程定位决定教学保障，教学准备决定教学实施过程，人才培养质量决定学校办学水平；三是提醒职业院校要防止三个倾向：定位过高、目标过大、专业太全。

孙其军指出， “五说”行动中做到了校校参与，影响广泛、成效显著。近几年，北京职业院校教学管理能力提升工作取得了丰硕的成果，同时也存在着院校间管理水平不平衡、改革创新性举措不足、定位目标不清晰等问题，要深入学习贯彻党的二十大精神，深刻理解为谁培养人、怎样培养人、培养什么人，推动北京职业教育在新的起点上实现新的发展。他强调，高质量是职业教育实现让人民满意的根本目标，如何实现高质量，内涵发展是关键。

交流会上，15位职业院校校长、教学副校长、师资副校长、教务处长、专业带头人作为此次“五说”行动的优秀代表进行了展示，与会人员就推动首都职业教育高质量发展进行了充分研讨。

据了解，北京市教委推进“北京市职业院校教学管理能力提升”已有四个年头。2019年北京市开始调研、组织团队历时两年研发《北京市职业院校教学管理通则》（以下简称《通则》），在国内发布首个职业院校教学管理标准。2021年，面向全市72所中高职院校101位教学副校长、教务处处长及教委职成教育负责人开展了《通则》培训。

北京市教委于2022年初启动了校长说“办学定位”、教学副校长说“管理落实”、师资副校长说“师资团队”、教务处长说“教学运行”、专业带头人说“人才培养”的教学管理能力提升“五说”行动，进一步促进贯标与诊改。活动伊始就获得广大职业院校高度重视，55所学校、997个专业、8205位教师、教学管理人员、中层干部、校领导参与了本年度“五说”行动，全面梳理教育教学管理制度，总结凝练教学管理经验做法，完善学校制度651个，促进了教学管理质量的提升。

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