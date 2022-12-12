人民网北京12月12日电 首都师范大学—菲尼卡大学联合培养项目2022级学生开学典礼日前以线上线下相结合的方式举办。中国驻越南大使馆教育参赞郑大伟，菲尼卡大学董事会主席胡春能、校长范成辉，首都师范大学校长方复全、党委副书记杨志成出席开学典礼。

据介绍，两校联合培养项目的开启是首都师范大学推动学校来华留学和国际中文教育工作高质量发展的切实行动。

郑大伟表示，《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》（以下简称《联合声明》）指出，鼓励互派留学生到对方国家学习，中方帮助越方培养高水平人才和国际中文教师。首都师范大学—菲尼卡大学联合培养项目必将深化两校交流，为两国在教师教育和国际中文教育领域开展更多合作提供经验。

胡春能表示，两校联合培养项目汇聚双方教学经验与创新思维，定能取得丰硕成果。希望未来两校在更多领域开展合作。

方复全指出，两校联合培养项目的启动是落实《联合声明》的生动实践。希望项目学生成为中越传统友谊的见证者和推动者，希望两校合作不断迈上新台阶。

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