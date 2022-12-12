人民网北京12月12日电 （记者何淼）由教育部教师工作司主办，国家教育行政学院、宁波职业技术学院承办的教育部第一批全国职业教育教师企业实践基地专题研修二班开班仪式日前以线上形式举行。来自全国各地的近30家企业60多位领导和培训专家相约云端，参加培训。

教育部教师工作司司长任友群以视频形式发表开班致辞，宁波职业技术学院党委书记张慧波致欢迎词，辽宁教科院副院长高鸿教授做专家报告。

图为教育部教师工作司司长任友群。宁波职业技术学院供图

据了解，本次研修按照专业领域共开设3个研修班，宁波职业技术学院承担研修二班的培训组织工作。参加本次研修班的学员为教育部、国家发展改革委、工业和信息化部、国务院国资委等四部门于2019年遴选的首批全国职业教育教师企业实践基地负责人和骨干成员，研修班旨在通过专题报告、经验分享、交流研讨等多种方式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大报告精神，深度解读《中华人民共和国职业教育法》《教育部等七部门关于印发<职业学校教师企业实践规定>的通知》等相关文件，提高企业基地对相关政策把握、项目设计申报和组织实施能力，围绕产教融合、校企合作，培养高素质职业教育教师队伍，加强全国职业教育教师企业实践基地建设。

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