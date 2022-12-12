原标题：江西省青少年科技创新大赛收官 提升学生创新实践能力

12月11日，第37届江西省青少年科技创新大赛终评举行。 许倩 摄

第37届江西省青少年科技创新大赛终评11日在南昌举行，此次大赛圆满收官。

江西省青少年科技创新大赛是面向全省中小学生和科技辅导员开展的规模大、层次高、影响广泛的青少年科技教育活动，也是一项中小学生科技创新后备人才选拔和科技教育成果展示与交流活动。

本次大赛采用线上视频答辩形式进行。根据大赛规则，经初评评委评审，共有青少年科技创新成果项目54项、科技辅导员科技教育创新成果项目29项入围此次终评线上视频答辩，205幅少年儿童科学幻想绘画进入终评展示活动。

本次大赛终评采用线上视频答辩形式进行。 许倩 摄

江西省青少年科技创新大赛还是向全国青少年科技创新大赛选拔和推荐优秀人才的平台，省级终评评选出的优秀项目将代表江西参加全国青少年科技创新大赛。

江西省科学技术馆副馆长马仁国表示，举办江西省青少年科技创新大赛，有利于进一步激发江西广大青少年的科学兴趣和想象力，培养他们的科学思维、创新精神和实践能力，“今年大赛小学生参赛热情比较高，在‘双减’政策背景下，小学生有更多时间参与科技实验活动。”

马仁国说，江西省科技馆(江西省青少年科技中心)将着力激发青少年创新热情，培养青少年创新意识、创新精神和实践能力，积极发现和培养具有科研潜质、创新精神和爱国情怀的青少年科技创新后备人才。

本次大赛，205幅少年儿童科学幻想绘画进入终评展示活动。 许倩 摄

本届大赛由江西省科学技术协会、江西省科学技术厅、共青团江西省委员会、江西省妇女联合会主办，江西省科学技术馆(江西省青少年科技中心)、江西省青少年科技教育协会承办。(许倩)

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