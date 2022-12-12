呙于明 中国农业大学动物科学技术学院院长

党的二十大报告指出，深入实施种业振兴行动，强化农业科技和装备支撑，健全种粮农民收益保障机制和主产区利益补偿机制，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

党的二十大报告彰显了党中央高度重视粮食安全的治国理政思想，明确了实施种业振兴行动、实现种源安全是粮食安全的重要内容和根本保障。

实现种业振兴，关键在于科技和人才。党的二十大统筹推进科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，深刻阐明了教育强国、科技强国、人才强国的内在逻辑和发展理念。作为拥有全国A+一流学科的学院，中国农业大学动物科学技术学院肩负引领畜禽种业科技创新、培养世界一流拔尖人才、创新驱动畜禽产业发展的使命和责任。学院在未来的各项工作，必须以党的二十大精神和党中央国务院种业振兴决策部署为指导思想、在人才培养、科技创新和产业支撑方面坚持不懈，久久为功。一是培养一批有情怀、敢担当的未来畜禽种业创新领军人才。种业核心竞争力关键在于种业人才竞争，学院将依托动物生物育种专业，通过本科—硕士—博士一贯制培养模式，聚焦和谋划未来十年培养一批具有深厚爱国情怀、宽广国际视野、高超创新能力的种业创新人才。二是研发一批育种核心关键技术。种源安全的基础是育种技术自主可控。在面对当前百年未有之大变局的全球态势下，只有牢牢掌握核心关键技术，才能真正保障核心种源安全。学院将继续发挥在种质资源挖掘和育种技术应用上的已有技术优势，长期坚持育种底层技术研发，突破畜禽表型组智能测定、畜禽分子设计育种技术、干细胞育种、畜禽高效遗传评估和繁殖调控技术，打造种业战略科技力量，抢占生物育种制高点，引领种业创新与发展。三是坚持深化产学研合作，支撑育种企业做大做强。育种企业是畜禽种业创新的主体和产业的根基，学院将支持和引导科研团队协同企业提升创新力，配合制定政府决策咨询，支持建立新兴产业研究院、与育种企业共建产业研究院创造出有突破性的科技成果，创制突破性种质资源、培育重大战略性新品种，提升企业核心竞争力，全面服务和支撑种业创新与发展。

纵观全球种业发展态势，我国畜禽种业与世界领先水平存在一定差距。我国畜禽育种由于基础弱、周期长、成本高、难度大，推进实现畜禽种业科技自立自强、种源自主可控的目标绝不是一蹴而就。在党的二十大精神伟大号召下，在迈向第二个百年奋斗目标新征程中，中国农业大学动物科学技术学院以立德树人为根本，以科教兴国、强农兴农为己任、以实干兴邦追求卓越为动力，在实施畜禽种业振兴行动中抓住和用好历史机遇，下好先手棋、打好主动仗，奋力书写让党中央放心、让人民满意、让种业安全、让产业兴旺的时代答卷。

(责编：李依环、郝孟佳)