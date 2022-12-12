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成果竞拍“落地生金” 浙江上虞院校资源引进渐显成效

2022年12月12日08:28 | 来源：科技日报
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原标题：成果竞拍“落地生金”　　浙江上虞院校资源引进渐显成效

11月下旬，2022年浙江科技成果竞价（拍卖）会上虞专场在绍兴上虞举行。经过多轮竞价落槌定音，8项科技成果现场成交，交易总额879.5万元。记者注意到，其中7项来自上虞引进落地的高校研究机构。

绍兴上虞地处长三角南翼，北邻上海、西近杭州、东接宁波，是浙江大湾区智能制造的核心区之一。近年来，上虞区持续推进八大产业集群培育工程，实施“一个支柱产业对接一所知名大学优质学科”，围绕引进大学、引进人才，坚持从产业出发，共建大学研究院，以期推动上虞新材料、高端装备制造等多个优势产业发展壮大。

此次竞拍的8项科技成果起拍价为791.5万元，增值率11.12%。其中，起拍价为400万元的“高端固化剂端氨基聚醚技术”经过多轮角逐，最终以425万元成交，为全场最高成交价。

截至11月底，上虞已引进3所应用型大学，天津大学、武汉理工大学等12家大学研究院，引进项目团队108个、教授（副教授）288人，6个实验室投入使用。随着大学研究院建设的不断推进，对当地经济社会发展的推动作用正日益显现。

上虞区科技局相关负责人表示，利用区位和资源优势，上虞积极打造曹娥江实验室等高能级科创平台，加快推进曹娥江科创走廊建设，持续引进院校科技资源，深化拓展政产学研合作，全社会R&D经费支出占GDP比重达到3.25%，全区综合实力跃居全国百强区第33位，科技创新指数位居全省12位，夺得浙江省科技创新鼎。（洪恒飞 记者江耘）

(责编：郝孟佳、李依环)

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