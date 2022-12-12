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全港学生中国国情知识大赛举行

2022年12月12日08:28 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社香港12月11日电  （记者张雅诗）第十二届全港学生中国国情知识大赛11日在香港举行，吸引8000多名来自全港240所大、中、小学的学生参加，报名人数创历届新高。

本届大赛由香港特区政府教育局、香港大公文汇传媒集团和未来之星同学会合办，旨在让香港青少年深刻认识国家和世界发展大势，增强其民族自豪感和主人翁意识。

据介绍，本届大赛以“香港回归祖国25周年”为主题，增加了不少与国家发展相关的题目，以帮助学生提高对中国历史和国情知识的兴趣，全面和深入认识国家，从而在阅读、讨论、查证的过程中，培养独立分析、理性思考的能力。

主办方在当天大赛结束后举行了颁奖礼，颁发大、中、小学组（个人和团体）冠、亚、季军以及“最踊跃参与学校奖”。

特区政府教育局首席教育主任（课程发展）罗洁玲现场致辞表示，教育局将继续采取多元化措施支援学校，全面、系统地规划和推动国民教育。她呼吁各界人士携手以立德树人的目标培育年轻人，增强他们的民族自豪感，帮助年轻人深刻认识国家和世界发展的大势。

全港学生中国国情知识大赛于2011年开始举办，是香港连续举办时间最长、规模最大的国情知识竞赛。

(责编：李依环、郝孟佳)

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