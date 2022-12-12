图为第十届海峡青年节峰会现场。

中新社记者 张 斌摄

第十届海峡青年节峰会日前在福建省福州市举办。在“海青十年”的背景下，台青们通过分享在大陆的经历和感悟，号召两岸青年同心同行、携手打拼，让青春在大陆广阔的舞台上绽放异彩。

作为第十届海峡青年节的主旨活动，此次峰会以“同心同行，复兴有我”为主题，梳理总结了十年海青节中涌现出的优秀青年、典型案例、项目实效等。峰会在台北同步设置分会场，并通过境内外媒体平台进行直播，350名两岸各界嘉宾参加了现场活动。

台湾台南出生、屏东长大的台青邱馨仪在峰会现场分享了自己以音乐同大陆结缘的故事，“我现在是福州海峡交响乐团副团长兼竖琴首席，让我与这里结缘的，正是新中国第一位歌剧交响乐女指挥家郑小瑛老师”。

当年刚来大陆没多久的邱馨仪曾在一场音乐会表演中出了差错。作为那场音乐会指挥的郑小瑛在演出结束后没有责备邱馨仪，而是对她进行了鼓励，将手中的一束鲜花送给了她。郑小瑛还推荐她来到海峡交响乐团这个更宽广的舞台。

“乐团对我非常照顾，不单单在工作上，在生活上也一样。我想对台湾有才华、有理想、有抱负的年轻乐手们说，加入福州海峡交响乐团，让我们一起在福州奏响幸福的交响。”邱馨仪说。

台青陈耘嘉在活动现场讲述了自己一家三代人与一杯茶的故事。

“1948年，我的爷爷从大陆去往台湾教书，但一直对家乡牵挂不已，总是告诉我的父亲不能忘根。”陈耘嘉说，他的父亲在爷爷的鼓励下回到大陆投资种茶，成了福建漳平台湾农民创业园的一名耕耘者。

2015年，陈耘嘉来到茶园看望父亲，发现这里有好山好水，更有好政策，“于是我辞去了在台北的工作，来到漳平台创园，接手父亲的茶园，也继承爷爷对乡土的热爱”。

陈耘嘉说，绿水青山就是金山银山，在乡村振兴战略和诸多惠台政策的支持下，他有信心通过茶园和乡村休闲旅游产业带着乡亲们实现共同富裕。

对于来自台南的台青魏晖倪来说，大陆是实现梦想的最佳舞台，“我是一个兴趣广泛的人，大陆广阔的天地正好让我不同方面的兴趣都能生根、发芽、成长，我人生当中最重要的决定就是来到大陆”。

演戏、画画、主持、做IP、拍VLOG……魏晖倪走遍了大陆的大江南北。“我看过结满厚冰的松花江，体验过四川、云南等地少数民族的风俗、服饰，还把这些见闻通过自媒体展现给台湾的观众。唯有走进大陆，才会知道这里有多迷人。”魏晖倪说。

“海峡青年节走过了十年，这非常难能可贵。海青节峰会是一个宝贵的平台和纽带，为两岸青年的沟通交流作出了重要贡献。”参加峰会的台湾时事评论员邱毅鼓励两岸青年同心同行、携手打拼，凝聚两岸融合发展的思想共识。

此次活动由国务院台湾事务办公室、中华全国青年联合会、福建省人民政府共同主办。

（据新华社福州电 记者肖逸晨、邓倩倩、郭圻）

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