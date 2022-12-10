原标题：上海已累计培养3万余名博士后

记者从10日举办的第二届上海市博士后创新创业大赛决赛上获悉，上海已累计培养3万余名博士后，他们逐渐成长为上海科技创新的生力军和主力军，引领各领域前沿技术的探索和创新。

博士后研究人员是高层次创新型青年人才的重要组成部分。数据显示，目前上海在站博士后近8000人，在站人数达到历史最高值，出站博士后绝大部分成为供职单位的领军人才和创新团队骨干，在高层次创新型人才队伍建设、关键核心技术攻关和推动高质量发展中发挥了重要作用。

据了解，自2018年以来，上海推出了博士后专属激励计划“超级博士后”，对入选的当年入站全职博士后给予两年总计30万元(人民币，下同)的经费资助，旨在支持上海优秀博士后在重大科研攻关和核心技术突破上挑大梁、当主角，目前已经成为上海集聚和留用优秀青年科研人员的“王牌”项目，形成了从国家到地方的优秀博士后资助体系。

在已实施的四批“超级博士后”中，累计有1675名博士后获得资助，资助金额共计5亿元。2022年，上海进一步加大了对“超级博士后”的支持力度，第五批“超级博士后”入选比例达当年入站总人数的30%，有760名优秀博士后获得资助。

上海市人力资源和社会保障局相关负责人表示，上海正在积极研究出台优化博士后创新创业综合发展环境的相关举措，以更高标准、更大力度、更实举措，全力支持、保障好博士后进行科技攻关与国际合作。

此外，上海还将进一步深化人才发展体制机制改革，出台优化科技创新等领域专业技术人才评价和使用诸方面的新举措，深入开展人才评价创新试点，通过设立“直通车”“举荐制”两条特殊通道，探索以赛代评、育评结合、引入国际化评价标准等，实现职称评价结果与聘用、考核、晋升等用人制度的衔接，真正做到人尽其才、才尽其用、用有所成。(记者 许婧)

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