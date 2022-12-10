原标题：在华留学生广西“打擂” 品味中国诗词之美

“中国古诗词韵律优美、内涵丰富，越读越有味道，我很喜欢。这次比赛，让我从诗词的角度领略到中国传统文化的深厚底蕴，收获非常大。”广西民族大学缅甸籍留学生林德伟10日接受中新社记者采访时说。

当天，2022年第一届广西留学生中国诗词大赛在南宁市举行。作为参赛选手的林德伟，与队友团结协作获得了一等奖。

林德伟来自缅甸仰光省，5岁开始学习中文，目前是广西民族大学汉语国际教育专业研究生一年级学生。“以前我只理解中国诗词的字面意思，来到中国留学后，通过老师的讲解点拨，我逐渐理解了这些诗词意象背后所蕴含的情感，以及作者对自然、社会、人生的观察与思考。”她说。

本次比赛由广西高等教育学会外国留学生教育管理专业委员会主办，赛制为团队赛，参赛队伍来自广西师范大学、广西职业技术学院、广西华侨学校等10所院校，每支队伍由3名外籍留学生组成，留学生来自泰国、老挝、柬埔寨、马来西亚、乌兹别克斯坦等10个国家。

据主办方介绍，本次比赛以“品味诗词之美、传承千古文明”为主题，采取线上形式进行，答题环节包括诗词文化知识速答和诗词文化知识问答套题，题型有单项选择题、判断题、背诵题和视频问答题。经过角逐，广西民族大学、广西财经学院参赛队获得一等奖。

参赛选手黄氏庆玲是越南籍留学生，2019年开始学习中文，如今她对中国古诗词产生了浓厚兴趣。她说，学习诗词的秘诀是要探究内涵，要对其历史、文化有一定的了解。通过学习中国古诗词，为她了解中国文化打开了一扇窗。

赛事承办方广西民族大学国际教育学院院长周艳鲜称，来华留学生是中国文化和文明的学习者、见证者和传播者，中国诗词是来华留学生学习中国文化课程教学内容的组成部分。希望留学生通过这次比赛，学习中国诗词知识，感受中国诗词之美，并以此为纽带，将更多的中国文化传播到世界各地。

广西是中国唯一与东盟国家陆海相邻的省区。近年来，广西积极融入“一带一路”建设，不断深化国际教育交流合作，“留学广西”的品牌知名度日益扩大。广西大力推进中国—东盟教育开放合作试验区建设，已成为中国接收东盟国家留学生最多的省区之一。(黄艳梅 陈欢)

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