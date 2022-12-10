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香港将推出“人才服务窗口”网上平台 助力吸引人才

2022年12月10日21:37 | 来源：中国新闻网
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原标题：香港将推出“人才服务窗口”网上平台 助力吸引人才

　　第二届香港国际人才高峰论坛9日在港举行，来自香港和内地的官员、学者和各行业人士与会为提升香港对人才的吸引力出谋献策。香港特区政府劳工及福利局局长孙玉菡通过视频发言时称，香港“人才服务窗口”网上平台将于12月底推出，助力吸引内地及海外人才。

　　孙玉菡在会上表示，丰富多元的人力资源是推动发展的主要引擎，特区政府的人力政策一直是以培育本地人才为主，引入外来人才为辅。现时不同行业均有人才需要，在继续培育本地人才和保障本地人优先就业的前提下，香港要更进取地招揽各方人才。内地是香港人才的重要基地，过去有不少内地人才及专才来港发展，在追求和实现个人梦想之余，也为香港作出贡献。

　　他称，我们正筹备成立“人才服务窗口”，专职制订与统筹招揽内地和海外人才的策略，以及向到港的人才提供一站式支援。除了一贯的实体宣传推广活动外，我们也会善用线上渠道，向他们介绍香港的发展机遇、入境计划详情以及支援服务等。而“人才服务窗口”的网上平台将于本月底推出，方便内地和海外人士查阅各项入境计划资讯以及提交申请，他们可以通过平台进行咨询。

　　他说，香港有“背靠祖国、联通世界”的独特优势，自身的条件优良，未来机遇处处，人才有广阔的发展空间，我们有信心将有不少全球各地的优秀人才会选择落户香港，帮助提升香港的优势，推动经济和社会持续发展，为国家发展贡献力量。(记者 魏华都)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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