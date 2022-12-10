原标题：中国—东盟大学生切磋创新技能 推动区域旅游业复苏

图为颁奖典礼现场。 桂林旅游学院供图

“此次赛事鼓励中国—东盟大学生发扬创新精神，开发推广本地区旅游产品，将为推动区域旅游业复苏发挥重要作用。”中国—东盟中心秘书长史忠俊12月9日说。

当天，由中国—东盟中心、中国—东盟旅游教育联盟支持，桂林旅游学院和广西民族大学联合主办的2022中国—东盟大学生国际旅游创新大赛颁奖典礼在云端举行，史忠俊在视频致辞中作上述表述。

桂林旅游学院党委书记刘迎春在活动中介绍，本次比赛围绕中国—东盟独特旅游资源，邀请参赛选手设计具有市场潜力的旅游线路、营销方案、文创产品，引起中国—东盟高校普遍关注，吸引来自中国、印度尼西亚、泰国、马来西亚、新加坡、文莱、菲律宾、越南等国家的166支参赛队伍705人次参加。

经过激烈角逐，《印尼辛卡旺及马来西亚古晋的远足之旅》《中国—东盟命运共同体共享跨越之旅》《畅游东盟APP》3项作品获得一等奖。

刘迎春表示，此次获奖的各项作品立意创新、观点独特、数据分析到位，为深化中国—东盟教育文化交流，促进国际人才培养及旅游合作作出了贡献。

印尼特里莎克蒂旅游学院校长菲蒂当天线上发言时也表示，此次赛事为中国—东盟青年学子搭建了展示交流创新思想的平台，对培养学生创新意识和实践能力帮助很大，将为疫情后旅游市场的复苏，提供人才支撑。(李荣 林浩)

(责编：郝孟佳、孙竞)