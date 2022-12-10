人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>教育

中国—东盟大学生切磋创新技能 推动区域旅游业复苏

2022年12月10日21:35 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：中国—东盟大学生切磋创新技能 推动区域旅游业复苏

　　图为颁奖典礼现场。　桂林旅游学院供图

　　“此次赛事鼓励中国—东盟大学生发扬创新精神，开发推广本地区旅游产品，将为推动区域旅游业复苏发挥重要作用。”中国—东盟中心秘书长史忠俊12月9日说。

　　当天，由中国—东盟中心、中国—东盟旅游教育联盟支持，桂林旅游学院和广西民族大学联合主办的2022中国—东盟大学生国际旅游创新大赛颁奖典礼在云端举行，史忠俊在视频致辞中作上述表述。

　　桂林旅游学院党委书记刘迎春在活动中介绍，本次比赛围绕中国—东盟独特旅游资源，邀请参赛选手设计具有市场潜力的旅游线路、营销方案、文创产品，引起中国—东盟高校普遍关注，吸引来自中国、印度尼西亚、泰国、马来西亚、新加坡、文莱、菲律宾、越南等国家的166支参赛队伍705人次参加。

　　经过激烈角逐，《印尼辛卡旺及马来西亚古晋的远足之旅》《中国—东盟命运共同体共享跨越之旅》《畅游东盟APP》3项作品获得一等奖。

　　刘迎春表示，此次获奖的各项作品立意创新、观点独特、数据分析到位，为深化中国—东盟教育文化交流，促进国际人才培养及旅游合作作出了贡献。

　　印尼特里莎克蒂旅游学院校长菲蒂当天线上发言时也表示，此次赛事为中国—东盟青年学子搭建了展示交流创新思想的平台，对培养学生创新意识和实践能力帮助很大，将为疫情后旅游市场的复苏，提供人才支撑。(李荣 林浩)

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部