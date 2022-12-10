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内蒙古有序恢复中小学线下教学工作

2022年12月10日21:30 | 来源：中国新闻网
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原标题：内蒙古有序恢复中小学线下教学工作

10日，内蒙古自治区教育厅印发《关于有序恢复中小学线下教学工作的通知》(以下简称《通知》)，进一步统筹做好全区中小学校新冠肺炎疫情防控和返校复课工作。

《通知》要求，各地各校要按照“分批有序、学生自愿、安全稳妥”的原则，错时、错峰、错层次，优先安排毕业年级学生恢复线下教学。要严格按照相关疫情防控工作方案和优化措施要求，及时修订完善本地区及本学校应急处置预案，在开学前联合政法、公安、卫健等有关部门单位，对学校逐一进行条件核验和督查，切实做好恢复线下教学的各项准备。

与此同时，各地各校提前做好课程安排、教学计划、班级工作计划，开足开齐课程。学校要备足备齐口罩、洗手液、体温枪(计)、消毒剂等必备防控物资，根据属地政策有组织地开展面向中小学和托幼机构的核酸检测，严格落实日报告、零报告制度。

《通知》还要求，各线下复课学校要充分考虑学生回归线下教学的适应期，合理调整各学科教学计划，适当整合教学内容，适度放缓教学进度，循序渐进开展教学活动，不急于赶进度、上难度，让学生能够在接续的学习过程中保证前后知识衔接。各校要及时诊断学生线上教学期间学习进度和知识掌握水平，通过小组合作学习、分层作业、个别化指导等方式进行差异化帮扶。

另外，各校还要开展丰富多彩的素质拓展活动，让学生有更多时间进行德育、体育、美育和劳动教育，促进学生全面发展、健康成长。(记者 张林虎)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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