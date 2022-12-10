原标题：贵州毕节：乡村小学里的女子足球队

图为12月8日，“元宝女子足球队”队员在进行体能训练。 瞿宏伦 摄

图为12月9日，“元宝女子足球队”教练徐召伟在给队员们讲解足球基本战术。 瞿宏伦 摄

图为12月9日，“元宝女子足球队”队员在练习颠球。 瞿宏伦 摄

图为12月9日，“元宝女子足球队”队员在训练中。 瞿宏伦 摄

图为12月9日，“元宝女子足球队”队员们进行分组对抗赛前加油打气。 瞿宏伦 摄

图为12月8日，“元宝女子足球队”队员在训练中。 瞿宏伦 摄

图为12月9日，“元宝女子足球队”队员们在进行分组对抗赛。 瞿宏伦 摄

图为12月9日，“元宝女子足球队”队员们在观看战术视频。 瞿宏伦 摄

图为12月9日，“元宝女子足球队”教练徐召伟(中)和部分队员合影。 瞿宏伦 摄

图为12月8日，航拍贵州大方对江镇元宝同心实验学校。 瞿宏伦 摄

位于大山深处的贵州省毕节市大方县对江镇元宝同心实验学校，有一支由近60名不同年级女学生组成的“元宝女子足球队”。“元宝女子足球队”是该学校来自新疆的支教教师徐召伟2017年成立的，除了正常上课外，徐召伟会带着队员们利用课余时间进行足球训练。在他的带领下，“元宝女子足球队”从零开启了训练之路，到如今多次拿到县、市级等比赛冠军，部分队员也走出大山接受职业的足球培训。徐召伟说，“学校的球场虽然不大，却承载着孩子们的足球梦。相信不久的未来，孩子们会在更多的足球赛事中闪闪发光。”

(责编：郝孟佳、孙竞)