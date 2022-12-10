人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>教育

贵州毕节：乡村小学里的女子足球队

2022年12月10日21:29 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：贵州毕节：乡村小学里的女子足球队

贵州毕节：乡村小学里的女子足球队

　　图为12月8日，“元宝女子足球队”队员在进行体能训练。　瞿宏伦　摄

图为12月9日，“元宝女子足球队”教练徐召伟在给队员们讲解足球基本战术。　瞿宏伦 摄

　　图为12月9日，“元宝女子足球队”教练徐召伟在给队员们讲解足球基本战术。　瞿宏伦 摄

图为12月9日，“元宝女子足球队”队员在练习颠球。　瞿宏伦 摄

　　图为12月9日，“元宝女子足球队”队员在练习颠球。　瞿宏伦 摄

图为12月9日，“元宝女子足球队”队员在训练中。　瞿宏伦 摄

　　图为12月9日，“元宝女子足球队”队员在训练中。　瞿宏伦 摄

图为12月9日，“元宝女子足球队”队员们进行分组对抗赛前加油打气。　瞿宏伦 摄

　　图为12月9日，“元宝女子足球队”队员们进行分组对抗赛前加油打气。　瞿宏伦 摄

图为12月8日，“元宝女子足球队”队员在训练中。　瞿宏伦 摄

　　图为12月8日，“元宝女子足球队”队员在训练中。　瞿宏伦 摄

图为12月9日，“元宝女子足球队”队员们在进行分组对抗赛。　瞿宏伦 摄

　　图为12月9日，“元宝女子足球队”队员们在进行分组对抗赛。　瞿宏伦 摄

图为12月9日，“元宝女子足球队”队员们在观看战术视频。　瞿宏伦 摄

　　图为12月9日，“元宝女子足球队”队员们在观看战术视频。　瞿宏伦 摄

图为12月9日，“元宝女子足球队”教练徐召伟(中)和部分队员合影。　瞿宏伦 摄

　　图为12月9日，“元宝女子足球队”教练徐召伟(中)和部分队员合影。　瞿宏伦 摄

图为12月8日，航拍贵州大方对江镇元宝同心实验学校。　瞿宏伦 摄

　　图为12月8日，航拍贵州大方对江镇元宝同心实验学校。　瞿宏伦 摄

　　位于大山深处的贵州省毕节市大方县对江镇元宝同心实验学校，有一支由近60名不同年级女学生组成的“元宝女子足球队”。“元宝女子足球队”是该学校来自新疆的支教教师徐召伟2017年成立的，除了正常上课外，徐召伟会带着队员们利用课余时间进行足球训练。在他的带领下，“元宝女子足球队”从零开启了训练之路，到如今多次拿到县、市级等比赛冠军，部分队员也走出大山接受职业的足球培训。徐召伟说，“学校的球场虽然不大，却承载着孩子们的足球梦。相信不久的未来，孩子们会在更多的足球赛事中闪闪发光。”

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部