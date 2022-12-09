为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，北京城市学院深入学院工作实际，创新“四讲”行动举措、创设专题学习网站，结合学校工作实际开展实践，把全校师生思想和行动统一到党的二十大精神上来。

航天城校区分会场聆听大会报告。 学校供图

创新“四讲”行动讲出味道

党的二十大召开后，北京城市学院通过专题学习讨论，广泛宣传宣讲，努力推动学习全覆盖、宣传全阵地、贯彻全方位，力求做到深学深悟、入脑入心、笃信笃行。为推动全校上下迅速掀起学习热潮，学校制定宣讲方案，组建了一支由校领导、马克思主义学院教师、优秀学生代表组成的宣讲团，着力推进“四讲”行动，即学校领导带头讲、思政名师示范讲、学生党员领航讲、线上线下结合讲，以立体化、分众化、多样化的宣讲形式把学习宣传党的二十大精神融入学校立德树人“大思政课”建设格局。

宣讲团成员将把握党中央“七个讲清楚”的要求，确保宣讲既“有高度”，又“接地气”，形成带动效应；创新宣讲形式，坚持线上线下结合，把宣讲与融媒体产品、文艺文化活动等相嫁接，注重理论宣讲差异化、个性化，推动宣讲工作横向到边、纵向到底；做好成果展示，打造、宣传一批精品课程、特色项目，引领、推进宣讲活动出氛围、出成果、出实效、有味道。

创设专题网站学有成效

北京城市学院上线“深入学习贯彻党的二十大精神”专题网站，强化学习资料供给，引导自主有效学习。网站涵盖“学习园地”“新闻聚焦”“基层动态”“视频资料”四个栏目，聚焦党的二十大以及习近平总书记系列重要讲话、重要文章等，整理汇集权威媒体、专家学者相关理论阐释文章，动态展示学校及各单位（部门）学习贯彻党的二十大精神的特色做法和经验实效，从而推动形成全覆盖、多维度、大纵深、浸入式学习宣传热潮。

鼓励知行合一见行见效

北京城市学院学校师生坚持边学习、边谋划、边落实；坚持学用结合，知行合一，将党的二十大精神融入新时代中国特色社会主义民办大学建设的持续探索之中。学校党委制定了认真学习宣传贯彻党的二十大精神的实施方案，强调要立足国家发展战略，把握首都发展内涵，以优化学校治理结构、推动体制机制和育人模式创新为着力点，加强职普融通、科教融汇、产教融合，突出应用型、实用型人才培养特色，提升人才培养水平，在推进学校内涵发展、特色发展的过程中增强服务首都发展的能力，在建设中国特色社会主义民办大学的道路上与新时代教育事业同频共振。

来源：北京城市学院

(责编：郝孟佳、孙竞)