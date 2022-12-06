吴国生

原标题：强化高校党的领导，支撑人才强国战略

【沿着党的二十大指引的方向·教育笔谈】

党的二十大报告指出，“深入实施人才强国战略”“深化人才发展体制机制改革，真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才，求贤若渴，不拘一格，把各方面优秀人才集聚到党和人民事业中来”。新时代新征程，高校要充分发挥党的独特优势，汇聚优秀人才，加快建设中国特色、世界一流大学和优势学科。

发挥政治优势，坚持和加强党对人才工作的全面领导。习近平总书记强调：“办好中国的事情，关键在党。”新时代新征程，高校要聚焦引领人才，加强对人才工作的政治引领，不断完善党管人才的领导体制机制，健全党委统一领导，组织部门牵头抓总，职能部门各司其职、密切配合，院系主动作为，全校广泛参与的人才工作格局，不断提高各部门抓人才工作的积极性和主动性，确保高校教师队伍坚持正确政治方向，主动担负起时代赋予的使命责任。要聚焦培养人才，紧紧围绕“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”这一根本问题，始终牢记“为党育人、为国育才”重大使命，重视人才自主培养，提高人才供给自主可控能力，高校特别是“双一流”大学要发挥培养基础研究人才主力军作用，全方位谋划基础学科人才培养，更加重视科学精神、创新能力、批判性思维的培养教育。要聚焦引导人才，引导各类人才把握“两个大局”、坚持“四个面向”“四个服务”，根据国家发展急迫需要和长远需求，敢于提出新理论、开辟新领域、探索新路径，多出战略性、关键性重大科技成果，不断攻克“卡脖子”关键核心技术，不断向科学技术广度和深度进军，把论文写在祖国大地上，把科技成果应用在实现社会主义现代化的伟大事业中。

发挥理论优势，用党的创新理论指导人才工作实践。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央深刻回答了为什么建设人才强国、什么是人才强国、怎样建设人才强国的重大理论和实践问题，不断深化人才事业发展的规律性认识，创造性提出以“八个坚持”为主要内容的人才工作新理念新战略新举措。新时代新征程，高校要用人才理论统一思想，明确高校人才工作的根本保证、重大战略、目标方向、重点任务、重要保障、基本要求、社会条件、精神引领和思想保证等，切实把高校人才工作统一到党和国家关于人才强国的战略部署上；要用人才理论指导实践，全面落实中央人才工作会议精神，始终坚持人才引领发展的战略地位，把人才工作摆在更加重要位置，坚定不移实施人才强校战略；要用人才理论引领未来，把建设战略人才力量作为重中之重来抓，营造识才爱才敬才用才的良好氛围，全方位培养、引进、用好人才，充分释放人才活力，发挥高校人才汇聚、人才培养的独特优势，建设人才中心和创新高地。

发挥组织优势，完善全方位全链条人才工作体系。注重加强党的组织建设是马克思主义政党区别于其他政党的显著特点，也是我们党在百年奋斗历程中赓续传承的优良传统和突出优势。新时代新征程，高校要进一步加强组织体系建设，不断提升基层党组织力量，形成学校党委、院系党组织、党支部层层抓人才的工作合力，推进党建工作与人才工作深度融合，培育党建、学术“双带头人”，积极探索“高层次人才+支部”“科研平台+支部”等模式，切实将党的政治优势转化为人才工作优势，使高校各方面人才能够自觉做到思想上认同组织、政治上依靠组织、工作上服从组织、感情上信赖组织。进一步健全人才工作体系，加大“筑巢引凤”力度，创造人才心无旁骛投入教学科研工作的条件，聚焦“大平台、大团队、大项目、大成果”，以国家重大人才计划为牵引，聚焦“高精尖缺”，加强高层次人才队伍建设，培养具有战略科学家潜质的高层次复合型人才，加快建立以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系，打造优秀人才脱颖而出的制度环境。进一步集聚爱国奉献人才，鼓励人才深怀爱国之心、砥砺报国之志，继承和发扬老一辈科学家胸怀祖国、服务人民的优秀品质，为国分忧、为国解难、为国尽责，实行更加积极、更加开放、更加有效的人才引进政策，以识才的慧眼、爱才的诚意、用才的胆识、容才的雅量、聚才的良方，着力把党内和党外、国内和国外各方面优秀人才集聚到学校事业发展中来，努力建设一支规模宏大、结构合理、素质优良的人才队伍。

发挥联系群众的优势，营造做好人才工作的浓厚氛围。作为党的生命线和一切工作的根本路线，群众路线是我们党永葆青春活力和战斗力的重要传家宝，承载着中国共产党的初心使命、价值追求、哲学思想等丰富内涵。新时代新征程，高校做好人才工作，要主动搭建人才沟通机制，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范带头作用，全方位支持人才、帮助人才，密切思想联系和感情交流，切实关心关爱人才，了解人才的想法和需求，广泛收集意见建议，及时调整优化各项工作，帮助解决实际困难，消除后顾之忧，努力为人才成长、发展创造良好环境。要不断增强服务人才能力，建立人才服务统筹协调机制，充分发挥教学科研单位作为用人主体的主观能动性，加强人才的团结引领服务，加强校地协同，积极融入地方的人才中心、创新高地建设工作，打造“一站式”人才服务平台，完善各类人才在薪酬、住房、医疗、养老、子女教育等方面的保障措施，以更有力的制度安排吸引人才、留住人才。要积极营造人才工作氛围，大力营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造浓厚氛围，尊重教育规律、学术规律和人才成长规律，为科研人员减负、放权、赋能，充分释放创新动能，加大先进典型宣传、表彰力度，努力形成人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的生动局面。

（作者：吴国生，系兰州大学党委常务副书记）

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