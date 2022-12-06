项贤明

原标题：尊重知识，尊重人才，发挥人才第一资源重要作用

【沿着党的二十大指引的方向·教育笔谈】

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。”这一重要论述，对于全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴意义重大。

人才是第一资源，这是中国共产党在长期领导中国人民进行革命斗争和社会主义建设的历史过程中总结出来的一条宝贵经验。抗日战争时期，毛泽东同志就曾在《论持久战》中指出：“武器是战争的重要的因素，但不是决定的因素，决定的因素是人不是物。”在党的工作重点从阶级斗争转向社会主义经济建设的关键时期，邓小平同志提出要“尊重知识，尊重人才”。进入新时代，习近平总书记强调“人才是第一资源”，并且将人才资源的重要性提高到和“科技是第一生产力”“创新是第一动力”同样的战略高度。

人才是第一资源，要求我们继续在全社会大力倡导“尊重知识，尊重人才”的风气，为充分发挥人才这一宝贵资源的重要作用创造良好的社会环境。唯有全社会都尊重知识，尊重人才，都把人才真正当作社会的第一资源，党的二十大关于人才工作的重要部署才能真正落实；唯有全社会都尊重知识，尊重人才，我们才有可能吸引和动员更多的人才资源投入全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的伟大事业中来。

人才是第一资源，要求我们始终把教育放在优先发展的战略地位。教育是开发人才资源的根本途径，没有优质教育的保障，人才资源就可能成为无源之水。要办好教育，就必须在全社会继续营造“尊师重教”的风尚。“尊师重教”，与“尊重知识，尊重人才”，在根本上是密切联系的。一个尊重教师、重视教育的社会，才可能出现人才辈出的局面。只有全社会尊师重教，实现教育事业高质量发展，我们才能够真正掌握人才这种极其宝贵的社会资源。

新时代所尊重和需要的人才，必须德才兼备。习近平总书记在党的二十大报告中指出，“培养造就大批德才兼备的高素质人才，是国家和民族长远发展大计”。一方面，知识水平应当成为衡量人才不可或缺的重要标准。尊重人才，必须尊重那些有真才实学的人，尊重那些能够在全面建设社会主义现代化国家中发挥重要作用的人。如果不学无术、徒有虚名，就无法在攻坚克难的关键时刻发挥关键作用。党中央号召破“五唯”，根本目的就是纠正以“帽子”取人的不良风气，保证有真才实干的人脱颖而出。另一方面，道德品行也是优秀人才的必备要素。“才者，德之资也；德者，才之帅也”，人才只有德才兼备，方堪重任。我们党历来强调德才兼备、以德为先，人才只有在政治品德、职业道德、社会公德、家庭美德等方面表现过硬，才能保障社会主义建设事业有人可用、有才堪用。

尊重知识，尊重人才，必须实事求是，按照科学规律办事。只有这样，才能真正发挥科技第一生产力的重要作用。尊重知识，尊重人才，是辩证统一的两个方面。我们在工作中多听取专业人才的意见建议，就是尊重知识，尊重人才的实际表现。

和一般的生产过程不同，知识与智慧的生产过程，特别需要宽松的环境。宽松的环境有利于真正具有创新精神和创造能力的人才成长发展，充分释放自身聪明才智。我们应着力为人才创造宽松的生活环境、良好的科研环境，充分尊重他们的创新创造，从而真正激活创新动力，发挥人才作用。

（作者：项贤明，系南京师范大学中国教育改革与发展研究院教授）

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