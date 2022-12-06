章振乐

原标题：劳动教育：提高孩子创造美好的能力

【新学期·新课标·案例】

我们从2009年起，以“从小热爱劳动”为宗旨，一直践行着“新劳动教育”，努力培养孩子成长为知劳动、会劳动、爱劳动的时代新人。

在过去的半个多学期里，我们一直把新课标作为劳动课程的指南与方针，秉持“人人都是劳动教育的老师，处处都是劳动教育的场地，时时都是劳动教育的时刻”的理念切实开展劳动教育。劳动课一直深受孩子们的喜爱与欢迎。不同类型的劳动课，我们有不同的劳动教师，有班主任、辅导员或其他学科教师，也有农民、非遗传人、劳模等。全国五一劳动奖章获得者张文其走进校园，为学生讲述如何用30年的时间从一名普通维修电工走到如今的拔尖技能人才。孩子们认真聆听劳模的故事，用心感悟劳动精神。2019年起，我们的学生就已经开始实践劳动清单项目了。在新课标发布后，我们坚持通过劳动清单来落实劳动课程，每个年级要学会15条劳动清单内容。在家校社协同育人模式下，我们的清单实践获得了很大收获，每个孩子都很积极地参与其中。

在新学期，我们打开劳动课堂的边界，连接生活，融入生活，学生在自然的土壤中扎根、成长。每个年级的学生都有专属的劳动校本课程。以三年级为例，结合《科学》教材内容，在学生“开心农场”种植桑树，采摘桑叶养蚕，学习桑苗选取、扦插、管理等，在实践中体会劳动成果来之不易，感受“春蚕到死丝方尽”这一无私奉献的品质。我们还依托“开心农场”，开发了“农事劳作”课程、“创意劳动”课程和“美好生活”课程3个课程群60多门课。在立夏时，我们举办了收获节，学生们摘蚕豆、剥蚕豆、吃蚕豆；在立秋时，学生拿起锄头，种萝卜、施肥。在不同的课堂中，劳动教育也有着不同的“身影”，音乐课上，走进“开心农场”去聆听虫鸣；美术课上，在草坪上画下蓝天白云。在不同的劳动课中，学生掌握不同的劳动本领，并将学会的劳动本领在学校或者家中进行展示，获得老师和家长的称赞，学生自然而然形成了热爱劳动的态度。

在新课标引领下，我们将持续通过丰富多样的劳动课，提高孩子们创造美好生活的能力。

（作者：章振乐，系浙江省杭州市富阳区富春第七小学书记、校长）

（记者靳晓燕、柴如瑾、杨飒采访整理）

(责编：郝孟佳、李依环)