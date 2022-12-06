何建芬

原标题：小学语文：建构丰富多元的知识网络

【新学期·新课标·案例】

新课标的义务教育语文课程三个层面6个任务群中，阅读就占了4个。我们的所有课型实施都有阅读分享，紧扣单元主题，围绕语文要素，以学习任务群为经，核心素养为纬，一篇带多篇，一本带多本，对标对线，经纬交叉渗透，延展语言训练的广度和深度，建构丰富多元的知识网络。

全册单元通读，一看目录，二看导语，三看语文要素，四看课文。通读旨在全面了解本学期语文学习的内容与目标，梳理各单元的大主题，重视整体感知，关注各单元之间的连接，为了解学情和“以学定教”提供依据。开学第一二周，我们不着急上新课，而是让学生拿到新书当“小说”看。一看目录，二看导语，三看语文要素，四看课文。通过自由读、小组合作读、师生共读、全班交流，了解单元大主题。学生在阅读中有收获、有存疑、有期待，都是原生态的学情。

单元导读落实，了解学生已知，鼓励提出未知，倡导勇敢求知。在单元通读基础上，站在单元整体的宏观角度，聚焦单元主题和语文要素，通过学情调查，整合单元内容，进行学情定位、内容定格、教法定调，进一步整体感知及梳理相关阅读储备。各年级根据通读课上初步了解到的学情态势，对照年段和单元目标，设计单元学情调查表，课上限时完成，现场交流讨论，了解学生已知，鼓励提出未知，倡导勇敢求知。心中有学情，以学定教更有数。对教学内容的合理开发和科学重组，利于学生投身于单元整体连贯学习的情境中，满足知识技能螺旋提升的需求。

精读略读课外阅读，把书读薄，提炼关键，把书读厚，延展学习。统编教材从三年级起，形成“精读”“略读”“课外阅读”三位一体的阅读体系。精读课学方法，扎实推进，激活思维；略读课用方法，拓宽课堂，运用实践；“快乐读书吧”使课外阅读课程化。

对照课标学习任务群，无论是积累与梳理、阅读与交流、创意和表达，还是整本书阅读，我们都注重单元主题的前后联系和知识内容的连续性，使有限的课时产生乘法效应，读说结合，让学生的言、语、作得到递进训练，突出整体功能。

读法学法想法相结合，学科融合厚积薄发。基于新课程理念，从校情、学情出发，结合课程目标，我们制定了1-6年级的经典诵读、师生共读、必读和推荐课外阅读系列书单，每单元至少1个课时作单元主题阅读分享，每周2次经典诵读分享，每学期1次语文素养比赛，每学年1次课外阅读达标检测，至少开展1次班级读书等专题实践活动，以上统称“阅读+123工程”。于是，读进说出有方法，学以致用习得法，文学阅读有想法，思辨阅读有启发，语文和“道德与法治”学科融合，聚焦文化自信与传承；语文与信息技术双师教学，让创意表达百花齐放；语文与劳动、综合实践三师同堂，都市小农夫菜园青葱、瓜果飘香；语文与音乐、美术整合，诗中有画，画中有话，诗画音韵满课堂……如此，古今中外统统读，听说读写样样通；学科融合立课程，厚积薄发兴致高。

（作者：何建芬，系广东省广州市天河区华阳小学语文特级教师）

（靳晓燕、柴如瑾、杨飒采访整理）

(责编：郝孟佳、李依环)