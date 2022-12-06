沙琦波

原标题：科学教育：打开学生的“智慧天窗”

【新学期·新课标·案例】

在2022年版新课标的引领与指导下，我们通过实验创新、信息技术融合教学、实践性作业的设计与实施，打开学生的“智慧天窗”，强化学科实践，以学习方式的变革推动育人方式的变革。

改进和创新科学实验，培养学生创新精神。初中科学是一门以实验为基础的学科。在日常教学中，我们除了尽可能提供实验机会，让学生亲身观察、动手体验，还进一步思考如何改进实验装置使得现象更清晰、操作更简便，让学生在做中学科学，真正爱科学。例如，在探究平面镜成像规律的实验中，我们利用自制平面镜成像实验装置，通过可翻转反射面的对比实验、PC板代替玻璃板探究、可旋转三平面多角度探究等，让学生经历多样化探究，使学生对平面镜成像原理、成像特点以及实际问题解决有了更深刻的体悟。新课程标准特别强调要重视科学课程对学生情感方面的教育功能，关注学生的兴趣和好奇心。通过改进和创新实验，引导学生大胆尝试，养成敢于批判质疑、勇于创新的精神。

深度融合信息技术，变革课堂教学。随着数字化转型时代的到来及其引发的教育变革，信息技术对教育教学的影响与日俱增，且持续深化。我们聚焦学生核心素养、高阶思维的形成，以“技术融学”推进科学教学的变革。立足核心概念的情境创设、概念建构、课后延伸环节，针对难点实验的观察、操作、创新环节，着眼关键专题的梳理、突破、升华环节，从“体验、自主、积极思维的角度”设计以学生为主体的学习活动，实现学习方式的整体转变。通过深化信息化评价方式，探索利用信息技术对学生学前、学中、学后进行差异性评价、表现性评价、发展性评价，以评促学，落实教学评一致性。

开发实践性作业，全面提升探究实践素养。我们创设作业新情景，让学生经历探究实践过程，运用所学知识去解决问题，教师也可以此检验学生的素养培养情况。我们团队的教师为了解决传统纸笔作业偏知识本位、重习题训练、轻实践探究，弱化过程与方法，忽视科学态度、情感与价值观培养等问题，开发了指向素养的6E实践作业，即挖掘（Excavation）、探索（Exploration）、经历（Experience）、延伸（Extension）、迭代（Evolution）、评价（Evaluation）。对来源于“课本”“自然”“社会”的实践作业进行整体架构，将实践与课本、实践与自然、实践与社会紧紧联系起来，充分挖掘课本中呈现的素材，让学生深入探索自然和社会现象，全情经历实践过程，然后将理论知识适度延伸于社会生活，尝试迭代原有的实验器材，创设立体式评价体系并以之贯穿于实践作业的整个过程。在这一过程中，我们始终注重学生的全面发展和个性发展，努力提升学生的问题解决能力，培育学生的必备品格与关键能力。

（作者：沙琦波，系浙江省宁波市四眼碶中学特级教师）

（记者靳晓燕、柴如瑾、杨飒采访整理）

(责编：郝孟佳、李依环)