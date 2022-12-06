人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>教育

科学教育：打开学生的“智慧天窗”

沙琦波
2022年12月06日08:34 | 来源：光明日报
小字号

原标题：科学教育：打开学生的“智慧天窗”

　　 【新学期·新课标·案例】

　　 在2022年版新课标的引领与指导下，我们通过实验创新、信息技术融合教学、实践性作业的设计与实施，打开学生的“智慧天窗”，强化学科实践，以学习方式的变革推动育人方式的变革。

　　 改进和创新科学实验，培养学生创新精神。初中科学是一门以实验为基础的学科。在日常教学中，我们除了尽可能提供实验机会，让学生亲身观察、动手体验，还进一步思考如何改进实验装置使得现象更清晰、操作更简便，让学生在做中学科学，真正爱科学。例如，在探究平面镜成像规律的实验中，我们利用自制平面镜成像实验装置，通过可翻转反射面的对比实验、PC板代替玻璃板探究、可旋转三平面多角度探究等，让学生经历多样化探究，使学生对平面镜成像原理、成像特点以及实际问题解决有了更深刻的体悟。新课程标准特别强调要重视科学课程对学生情感方面的教育功能，关注学生的兴趣和好奇心。通过改进和创新实验，引导学生大胆尝试，养成敢于批判质疑、勇于创新的精神。

　　 深度融合信息技术，变革课堂教学。随着数字化转型时代的到来及其引发的教育变革，信息技术对教育教学的影响与日俱增，且持续深化。我们聚焦学生核心素养、高阶思维的形成，以“技术融学”推进科学教学的变革。立足核心概念的情境创设、概念建构、课后延伸环节，针对难点实验的观察、操作、创新环节，着眼关键专题的梳理、突破、升华环节，从“体验、自主、积极思维的角度”设计以学生为主体的学习活动，实现学习方式的整体转变。通过深化信息化评价方式，探索利用信息技术对学生学前、学中、学后进行差异性评价、表现性评价、发展性评价，以评促学，落实教学评一致性。

　　 开发实践性作业，全面提升探究实践素养。我们创设作业新情景，让学生经历探究实践过程，运用所学知识去解决问题，教师也可以此检验学生的素养培养情况。我们团队的教师为了解决传统纸笔作业偏知识本位、重习题训练、轻实践探究，弱化过程与方法，忽视科学态度、情感与价值观培养等问题，开发了指向素养的6E实践作业，即挖掘（Excavation）、探索（Exploration）、经历（Experience）、延伸（Extension）、迭代（Evolution）、评价（Evaluation）。对来源于“课本”“自然”“社会”的实践作业进行整体架构，将实践与课本、实践与自然、实践与社会紧紧联系起来，充分挖掘课本中呈现的素材，让学生深入探索自然和社会现象，全情经历实践过程，然后将理论知识适度延伸于社会生活，尝试迭代原有的实验器材，创设立体式评价体系并以之贯穿于实践作业的整个过程。在这一过程中，我们始终注重学生的全面发展和个性发展，努力提升学生的问题解决能力，培育学生的必备品格与关键能力。

　　 （作者：沙琦波，系浙江省宁波市四眼碶中学特级教师）

　　 （记者靳晓燕、柴如瑾、杨飒采访整理）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部