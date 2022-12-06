原标题：以美育人：走向大融合的音乐大课堂

【新学期·新课标·案例】

《义务教育艺术课程标准（2022年版）》提出“加强课程综合，注重关联”的课程设计原则，要求艺术教育以大融合理念探索教学内容、学习方式、课内外活动、评价方式。作为一线的艺术学科教师，如何践行新课程标准的“融合”理念，达成艺术教育目标？从以下几个方面着手实施：

策略一：融合教学内容，增加音乐课堂“以美育人”的厚度。新课标提倡将音乐学科教学内容与其他姊妹学科知识融合，不仅丰盈了音乐学科的课程资源，也在融合学习中共育，培养了学生的学科素养。如：我们在指导学生赏析《春江花月夜》的时候，将音乐与美术、语文学科内容融合，引导学生将感知的音乐用画笔、用色彩、用文字表现出来，个性化呈现作品诗意。

策略二：融合学习方式，延展音乐课堂“以美育人”的深度。我们将音乐学科的体验式学习方式与数学、科学等学科常用的“研学后教”的学习方式融合，通过课前自主研学探究，课中小组汇报分享，课后拓展巩固等教学设计，选择“选点切入—个体体验—分享升华”的教学路径，营造轻松、有趣、和谐的课堂氛围，建构“激动（激发）、互动（交流）、创动（分享）”的课堂生态。如：我们用《新闻联播》片头曲作为学习内容，先让学生课前对《新闻联播》片头曲进行自主研学，课中分小组让学生对片头曲进行曲式结构分析以及听记乐谱、视唱旋律、吹奏旋律，创作歌词等，引导学生从司空见惯的事物中发现新颖鲜活的学习资源，激发了学生学习音乐的兴趣。

策略三：融合内外活动，拓宽音乐课堂“以美育人”的广度。课堂上40分钟的学习明显不能满足学生个性发展的需求。为此，我们采取“多点播种，全面开花”策略，开辟“学校—家庭—社会”三位一体的音乐实践三维大课堂。让学生在课堂上习得音乐知识与技能，然后延伸至家庭的“亲子音乐会”“家庭每日一歌”“我家小舞台”以及走进音乐厅欣赏音乐会、走入自然生活艺术采风等，使学校、家庭、社会凝聚合力，以美育人。

策略四：融合多种评价方式，提升音乐课堂“以美育人”的效度。由于音乐学科的特殊性，对学生的学业评价一直处于模糊状态。为了改变这一现状，我们尝试丰富、创新音乐学科的学业评价方式，采取习惯大比拼、知识竞赛、技能过关、才艺展示、应用创作等手段，使得音乐学科的质量检测有了抓手和可操作性。

走向“大融合”的音乐“大课堂”，既是一种改革，也是一种创新，需要我们不断探索与实践。

（作者：江玉澜、程艳霞，分别系广东省广州市天河区汇景实验学校教科研主任、正高级音乐教师、广东省名教师工作室主持人，重庆第二师范学院副教授）

（记者靳晓燕、柴如瑾、杨飒采访整理）

(责编：郝孟佳、李依环)