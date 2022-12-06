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引导人工智能赋能教师 引领教学智能升级

2022年12月06日08:21 | 来源：教育部
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原标题：引导人工智能赋能教师 引领教学智能升级

　　12月5日，由中华人民共和国教育部、中国联合国教科文组织全国委员会与联合国教科文组织共同主办的2022国际人工智能与教育会议以线上方式举行。会议首先就江泽民同志逝世举行默哀仪式。本次会议主题为“引导人工智能赋能教师 引领教学智能升级”。中国教育部部长怀进鹏出席会议并讲话。中国教育部副部长孙尧在全体会议作主旨发言。中国教育部副部长、中国联合国教科文组织全委会主任田学军主持开幕式。联合国教科文组织大会主席穆朗、教育助理总干事贾尼尼在线致辞。包括南非、印度尼西亚、西班牙等17国部长、副部长在内的50余个国家的代表、有关国际机构代表、专家学者和私营部门代表、国内地方教育行政机构和高校代表共500余人在线出席会议。

　　怀进鹏指出，当前，人工智能技术正在引领人类进入人机协同、跨界融合、共建分享的新时代，我们要聚焦教育数字化变革中教师面临的机遇和挑战，展望科技赋能教师的新愿景，探索人工智能变革教学的新路径，以数字化为杠杆，为教师赋能，促进教学升级，撬动教育整体变革，推动教育更加包容、更加公平、更有质量。

　　怀进鹏表示，中国政府始终坚持将教育摆在经济社会发展的优先位置，将教师队伍建设作为教育发展的基础性工作，高度重视人工智能技术带来的变革性影响，重视数字时代教师队伍的建设、发展和福祉保障，通过应用技术推进教育优质均衡、优化教育治理模式、赋能教师专业发展等，推动构建更加公平、全纳、富有韧性的教育体系。

　　响应联合国秘书长古特雷斯先生发布的《关于教育变革的愿景声明》，怀进鹏倡议，各国要从构建人类命运共同体的高度重新审视教育数字化转型的重要意义，加强统筹规划，推进教育公平；要尊重并发挥教师在推动教育变革中的主导作用，让技术为教师所用，实现教育教学效能提高；要加强数字教育资源的建设、分享，推进数字教育实践的交流、借鉴，汇聚各国教师的智慧和力量，更好地适应数字时代教育发展新需求，共创世界美好明天。

(责编：郝孟佳、李依环)

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