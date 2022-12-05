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在皖台湾教师：用心培育两岸“花朵”

2022年12月05日08:47 | 来源：中国新闻网
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原标题：在皖台湾教师：用心培育两岸“花朵”

在合肥新站高新区康桥学校，来自台湾的袁翔瀚正在教学生们英语，他自2017年来到大陆后，就一直从事教育方面的工作。5年多来，他已教过近300名两岸的学生。

今年34岁的袁翔瀚毕业于台湾铭传大学，主修应用语言文学专业，辅修英语专业。对教育充满热情的他，毕业后来到大陆就业工作。选择合肥，一方面是许多台湾同胞在此工作生活；另一方面是求学期间，他就曾经来过合肥参观游览，这里不仅是台湾首任巡抚刘铭传的家乡，同时也是包公的家乡。“合肥发展迅速，整个城市面貌已发生了翻天覆地的变化，这坚定了我在此发展的信心。”袁翔瀚说。

袁翔瀚认为，教育不仅是教给孩子们知识，同时也要告诉他们如何做人处事。“我非常喜欢跟孩子们互动，会告诉孩子们如何去表达和展示自我，同时告诉他们什么样的行为是对的，什么样的是错的。”袁翔瀚说，每次看到孩子在他的教育下不断进步和成长，都特别有成就感。

袁翔瀚的用心教育也获得了家长的认可，尽管部分学生已经升学或毕业，但学生家长依然会跟他联系，交流孩子的学习情况，袁翔瀚总会去关心并鼓励学生，给他们更多信心。

袁翔瀚说，每次看到那些去偏远地区支教的志愿者老师，都特别地感动。未来，他希望有机会能去一些教育资源薄弱的地区，去帮助和教育更多祖国的“花朵”。

据合肥新站高新区康桥学校小学教务主任陈薇如介绍，合肥市新站高新技术产业开发区是安徽首个国家级“海峡两岸青年创业基地”，也是“海峡两岸集成电路产业合作试验区”所在区域之一。截至目前，该区共有500余名台湾青年人才在此工作生活，而在合肥康桥学校的台湾小朋友就超过100名。

同样来自台湾的陈薇如到合肥已经三年了。她告诉记者，如今在合肥工作的台湾同胞越来越多，他们中绝大多数都在合肥定居生活，教育是台胞关注的重点之一。如今孩子们在康桥生活，既能跟台湾家乡有所联系，也能在合肥生活得很好。“学校会经常组织孩子们参加各种文化活动，包括海峡两岸少儿书画展、非遗传承体验活动等，通过两岸少年儿童的交流互动，来了解和传承中国传统文化。”陈薇如说。

记者从安徽省教育厅获悉，近年来，皖台教育领域的交流合作不断扩大，近30所高校与台湾40余所高校建立校际合作关系。师生交流互动愈加活跃，形成皖台物联网研讨会、皖台科技论坛等一批皖台教育交流的品牌项目。未来，安徽将与台湾高校深化“云端”与线下的交流，进一步推动皖台教育和科技合作。

据安徽省人民政府台湾事务办公室统计，截至目前，安徽共有海峡两岸青年创业基地、台湾工业园等各类涉台园区19个，在安徽创业就业的台商、台青3000余人。(中新社记者 张俊）

(责编：郝孟佳、何淼)

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