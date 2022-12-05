聆听习近平总书记作的党的二十大报告，我备受鼓舞，思绪万千。作为高校老师，我深感责任重大，使命光荣。我们要将优秀人才的培养作为第一任务，坚持教书和育人相统一、言传和身教相统一、潜心问道和关注社会相统一，做学生锤炼品格、奉献祖国的领路人，培养德才兼备的优秀人才。

时间镌刻不朽，奋斗成就永恒。十年砥砺奋进，我们既是历史的参与者，也是历史的见证人。我们团队长期从事机器人感知与控制技术的研究，我所在的机器人传感与控制技术实验室，在1960年就曾成功研制我国第一台机器人，实验室的老一辈科学家查礼冠教授、黄惟一教授等热爱祖国、献身祖国科技事业、为人师表的事迹一直激励和影响着我们。回顾过去十年，团队传承着老一辈教师“立德树人、科技育人”的教育理念，不断探索高水平优秀人才培养的路径，建立了“德育与智育相结合、科研与教学相结合、学习与研究一体化”的教学模式。

我们通过高水平的科研，培养学生科技报国的家国情怀、系统扎实的理论基础、探索前沿的科学视野、敢为人先的创新精神、总揽全局的战略眼光。这十年我们为航天五院、八院、九院以及中电集团28所、14所、55所等国家重点科研院所培养了一批优秀人才。

科学研究是高校老师的重要任务。这十年，我们承担了国家重点研发计划项目、国家自然科学基金重点项目、国家863高技术项目等重要课题50余项，以及航天五院等单位的科研合作项目30余项，解决了遥操作机器人的力感知、力反馈、力控制、人机交互等关键理论和技术问题。我们研制的多维力觉传感器、力反馈手控器、人机交互遥操作控制系统已成功应用于我国多种空间机器人工程任务中。

我们继承了前辈创始人的优秀拼搏基因，“团结协作、勇攀高峰”的拼搏奉献精神持续传承。我们注重团队建设和青年人才培养，通过重大科研任务锻炼和培养优秀的青年学者和学科带头人。团队现在已形成由60后、70后和80后组成的老中青相结合、团结协作、充满活力的高水平创新群体，并获得“全国高校黄大年式教师团队”等荣誉称号。

展望未来，我们将进一步贯彻党的二十大精神，团结奋斗、止于至善。“为党育英才、为国铸重器”是我们永远的目标。

讲述人：东南大学仪器科学与工程学院教授、“全国高校黄大年式教师团队”负责人 宋爱国

（记者苏雁采访整理）

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