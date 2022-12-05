万劲波

党的二十大报告强调，贯彻新发展理念是新时代我国发展壮大的必由之路。创新是新发展理念之首，抓住了创新，就抓住了牵动经济社会发展全局的“牛鼻子”。进入新时代以来，习近平总书记围绕实施创新驱动发展战略、建设科技强国、实现高水平科技自立自强，提出一系列新思想、新论断、新要求，把创新摆在我国现代化建设全局的核心位置，引领我国经济实力、科技实力、综合国力跃上新台阶，走出了一条从教育强、人才强到科技强、产业强进而到经济强、国家强的中国特色创新发展道路。

创新是发展的关键变量，是提高劳动生产率和全要素生产率的重要源泉。党的十八大首次提出“实施创新驱动发展战略”，强调“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑”。习近平总书记指出，创新是多方面的，包括理论创新、体制创新、制度创新、人才创新等，但科技创新地位和作用十分显要。实施创新驱动发展战略，就是要推动以科技创新为核心的全面创新，增强科技进步对经济增长的贡献度，推动经济持续健康发展。

党的二十大报告对科技创新和创新发展进行了一体化部署，在部署“完善科技创新体系”时，强调坚持创新核心地位的目标牵引，在部署“加快实施创新驱动发展战略”时，强调科技自立自强的动力支撑。

从创新的科学内涵看，狭义的创新指的是科技创新，广义的创新指的是全面创新。习近平总书记强调，创新不是发表论文、申请到专利就大功告成了，创新必须落实到创造新的增长点上，把创新成果变成实实在在的产业活动。从生产力和生产关系角度来看，全面创新的核心是科技创新和制度创新。“以科技创新为核心的全面创新”阐明了创新的科学内涵和核心要义，既坚持全面系统的观点，又抓住关键核心，以重要领域和关键环节的突破带动全局，加快科技创新成果向现实生产力转化，为全面建设教育、科技、人才强国，推进实现高水平科技自立自强指明了前进方向。

发展是党执政兴国的第一要务。习近平总书记指出，中国特色社会主义是全面发展的社会主义，我们要在经济不断发展的基础上，协调推进政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及其他各方面建设。我们党领导人民进行革命建设改革，就是要让中国人民富裕起来，国家强盛起来，振兴伟大的中华民族。我们要紧紧扭住这个总任务，一代一代锲而不舍干下去。党的二十大报告明确，从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

党的二十大报告统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，统筹发展和安全，从十二个方面系统部署了以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的重点任务。“以经济发展为基础的全面发展”阐明了发展的科学内涵，既强调完整、准确、全面贯彻新发展理念，不断解放和发展社会生产力，提高经济发展的平衡性、协调性、可持续性，走更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展之路，又坚持以人民为中心的发展，重视逐步实现全体人民共同富裕、促进人的全面发展，为推动发展质量变革、效率变革、动力变革指明了前进方向。

发展动力决定发展速度、效能、可持续性。从经济大国向经济强国转变，关键在动力。习近平总书记指出，创新是引领发展的第一动力。抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。必须破除体制机制障碍，使创新成果更快转化为现实生产力。这是党中央深刻分析中华文明史和近代以来世界发展史、总结新中国成立以来特别是改革开放和新时代成功实践得出的科学结论。通过创新开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势，是应对发展环境变化、把握发展主动权、构建新发展格局的根本之策。

“创新是引领发展的第一动力”阐明了创新驱动发展的规律性认识。科技现代化是中国式现代化的重要内容和战略支撑。必须把发展基点放在创新上，加快强化“以科技创新为核心的全面创新”，不断解放和发展社会生产力，持续推进“以经济发展为基础的全面发展”。

（作者为中国科学院科技战略咨询研究院研究员）

(责编：何淼、郝孟佳)