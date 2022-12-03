12月2日，“珠联璧合·海纳英才——2022年珠海引才高校行”活动(以下简称“珠海高校行”)在珠海市城市规划展览馆以线上形式拉开序幕。开幕式上，珠海市委副书记、市长黄志豪向各大高校毕业生、全球英才发出诚意满满的“邀请函”，广聚天下英才共赴珠海之约。

据了解，珠海高校行活动将进一步整合政府和社会优质资源，聚焦产业所需，面向全球吸引集聚10000名素质优良、富有活力的青年人才，20个以上高水平创新创业团队，100个以上珠海市各类创新创业赛事储备优质意向项目，以及一批选调生、干部队伍储备人才和事业单位人才。包括各大高校优秀博士、硕士、本科生、大专等应届毕业生，临近毕业学年的优秀在校生，高水平创新创业团队。

该活动在线上围绕重点产业集群，推出产业鲜明、主题突出的“五大引才专项”云平台，包括产业青年优秀人才招引专项、教育医疗专业人才招引专项、干部队伍储备人才招引专项、“青春珠海——成长加速营”珠海研学体验专项，优秀创新创业团队引进专项精准引才，并精心打造广覆盖的专场“云招聘”、直播带岗活动精准招才，同时推出“线下聘”、“线下游”精准触达的系列活动广纳贤才。

“珠海，是百岛之市，是年轻人梦想之地，欢迎大家到珠海来。”黄志豪致辞时表示，珠海历来是一座重视人才、厚爱人才、成就人才的城市。

据统计，珠海近5年来引进各类人才27万余人，目前珠海全市人才总量超85万人，引进培育高层次人才近1000名，青年优秀人才逾2000名，各类型专业技术人才24万余名，有5000余名博士、4.5万余名硕士、逾1.5万名留学回国人员在珠海就业创业。(记者 邓媛雯)

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