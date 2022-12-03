清晨，阳光正好，在湖南省永州市蓝山县楠市镇的公益托管班，教师蒋红霞正带领着附近的留守儿童跳啦啦操。对于这些农村孩子来说，这是一次“尝鲜”。“新鲜事物他们喜欢，让我也感受到了教育的快乐。”趁着课间，蒋红霞讲述自己的感受。

近年来，蓝山县加大农村教学点优化提质建设力度，创新改善农村学校办学条件，通过示范样板教学点和对口帮扶等措施，让农村教育教学质量大幅度提升，整体推进城乡义务教育均衡优质发展。

每逢周六，在楠市镇上下村，正在上小学的梁小雨总会奔向村中“红星学园”旁的祠堂。那里锣鼓喧天，当身为武术教练的村民梁勤锋舞起狮头，一旁的孩子们便伴着鼓点起跳、攀登。“我现在天天盼着周末，舞狮课、手工课，都很期待。”还没说完，梁小雨迫不及待跑进舞狮队列中。

“蓝山县是湖南省的‘南大门’，自20世纪90年代以来，有4万多名蓝山老乡外出打工。父母外出，孩子们留在了乡村，他们的校外时间怎么过，成了家长的心头病。”蓝山县教育局基教股股长谢学斌向记者介绍，为了让留守儿童在假期和课余生活不再“留守”，蓝山县创办“留守儿童之家”，探索发展公益托管班，“红星学园”正是蓝山县创新乡村教育模式的一个尝试。

“红星学园”开园后，40多名上下村及邻村的留守儿童成为第一批学员。每逢周末和节假日，蓝山县教育局都安排相关老师来学园授课。“我们不仅安排教师开设了手工、烹饪等劳动课程，还开设了书法、传统戏曲等文化课程。”楠市镇中心小学校长黄才栋说。此外，蓝山县还发动爱心志愿者为村里的孩子免费上课，让留守儿童在家门口就可以享受免费教育培训，丰富假期生活。

自2020年以来，蓝山县进行乡村小学校优化提质行动，共撤并26所村级小学，改造出10所留守儿童之家，改建6所公办幼儿园，有效补齐了留守儿童假日生活和学习短板。

11月27日，一场青年教师教学大比武正在蓝山县早禾学校进行。台上讲课的是早禾学校青年教师李亚婷，听着她精准凝练的课程导入、自然顺畅的课堂互动，台下的“师父”余伟欣慰地笑了。

为进一步缩小义务教育城乡、校际差距，2019年，蓝山县开始实施教育对口帮扶计划，安排蓝山县第一中学帮扶早禾学校，“师父”余伟正是该校的教师。“刚开始帮扶时，早禾学校是典型的‘后进’学校，不仅教学水平整体落后，而且存在教师‘断代’问题，教师工作积极性不高。”蓝山一中校长李林选表示。

“老教师不做事，新教师没人带，是早禾学校曾经的发展难题。”谢学斌说，“蓝山县一中也曾遭遇同样的问题。因此，我们抓住学校之间的共通点，对症施策，选择这两所学校对口帮扶，就是为了推动帮扶工作取得更大实质性成效。”

结对帮扶开始后，蓝山县一中从内部管理、教育教学改革等多方面入手，通过建立规章制度，改变了早禾学校教师职业懈怠的问题。通过一对一的师徒结对，提升了教师从教学设计到教研活动的各项教学能力，让早禾学校这个教育教学质量“后进生”提升至当地教学前列。

“做好乡村教学点优化提质就是守护好教育的‘神经末梢’。蓝山县将进一步优化教育资源配置，全面提升乡村教育教学质量，不断探索‘三全’育人的乡村教育模式，为乡村教育注入源头活水，让山里的孩子能享受到更好的教育。”蓝山县教育局局长陈贤楚说。

（记者 禹爱华 赵嘉伟 通讯员 黄郑）

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