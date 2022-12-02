蓝图擘画风正劲，扬帆破浪正当时。为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，把思想统一到党的二十大精神上来，连日来，北京石油化工学院党委组织全校师生员工围绕党的二十大报告，积极开展多种形式的学习交流活动，持续、系统地掀起党的二十大精神学习热潮。

率先垂范，先学一步

学校党委理论学习中心组第一时间召开学习贯彻党的二十大精神专题学习会。会议领学了党的二十大报告、《中国共产党章程》（修正案）。党委理论学习中心组成员带头学习，围绕如何以实际行动学习宣传贯彻党的二十大精神、做好学校各项工作进行了深入交流和研讨。

北京石油化工学院党委理论中心组召开学习贯彻党的二十大精神专题学习会。 学校供图

统一部署，扎实落实

为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，学校召开学习宣传贯彻党的二十大精神大会。学校党委书记刘颖对党的二十大精神作了全面系统的解读，就深入学习宣传贯彻党的二十大精神作了重要讲话，提出了三点意见。

北京石油化工学院召开学习宣传贯彻党的二十大精神大会。 学校供图

学校还出台了关于学习宣传贯彻党的二十大精神的工作方案，号召全校各级党组织立即行动，切实把广大干部师生的思想和行动高度统一到党的二十大精神上来，为全校各级党组织多措并举开展形式多样的学习宣传活动指引了方向。

师生互动学起来

11月初，北京高校学习宣传党的二十大精神师生宣讲团首场宣讲会开讲。北京石油化工学院师生纷纷表示，此次宣讲会是一堂生动鲜活的“大思政课”，对于自己深刻领会和把握党的二十大精神的丰富内涵和精神实质具有重要意义。

北京石油化工学院师生党员代表观看北京高校学习党的二十大精神师生宣讲团首场宣讲会。 学校供图

宣讲会后，学校各部门也相继开展了党的二十大报告精神的学习讨论。

师生互动学习是北京石油化工学院的传统，以学校马克思主义学院为例，该学院教师、校团委教师就与青年马克思主义者培养工程学生培训班学员展开互动，共同学习党的二十大精神。该院副院长吴爱萍就在青年马克思主义者培养工程学生培训班中领学了党的二十大报告，与学生们进行了分段式互动学习。

同时，该院与人文社科学院联合工会还通过开展“学习党的二十大报告”知识答题活动，组织广大教职工积极互动学习。

不仅如此，马克思主义学院教师还围绕党的二十大报告展开了系列宣讲工作，增强了学校学习宣传的理论深度、实践力度和情感温度。

该学院罗道全教授以《全面建设社会主义现代化国家的政治宣言和行动纲领》为题为九三学社大兴区工委做党的二十大精神专题辅导。耿科研副教授以“新时代新征程中国共产党的使命任务”为主题，为北京经开区两新工委开展主题宣讲。

来源：北京石油化工学院

(责编：郝孟佳、熊旭)