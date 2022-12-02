近日，为把学习贯彻党的二十大精神引向深入、推进落实，中国政法大学系统推进学习培训、广泛开展宣讲巡讲、有机融入教育教学，以实际行动切实推动党的二十大精神在全校落地生根。

以上率下带头学 把学习党的二十大精神往深里引

中国政法大学党委理论学习中心组于10月16日下午进行集体学习讨论，深入学习、深刻领会党的二十大报告的精神实质。10月25日，教育部召开直属系统传达学习党的二十大精神大会，中国政法大学在昌平校区设分会场，全体校领导参加会议。10月26日，学校党委理论学习中心组再次举行专题学习，学习10月22日习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会闭幕会上的重要讲话和10月23日在第二十届中央政治局常委同中外记者见面会上的重要讲话精神。学校于11月4日制定并下发了《中共中国政法大学委员会关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》。11月9日，校党委常委会专题研究部署了学校学习宣传贯彻党的二十大精神工作。11月10日，校党委理论学习中心组进一步专题学习党的二十大精神，并就全校学习宣传党的二十大精神作了动员部署。

一段时间以来，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，中国政法大学校院两级理论学习中心组迅速开展了专题学习研讨，校领导深入学院基层党支部，与师生开展联学，为迅速掀起学习党的二十大精神热潮奠定了基础。

中国政法大学召开学习贯彻党的二十大精神座谈会。 学校供图

丰富学习形式 确保学习党的二十大精神往心里走

连日来，中国政法大学各级党组织结合工作实际，开展自己学、集中学、研讨学、讲座学、现场学、培训学、线上学等多样化的理论学习活动。10月24日，学校召开学习贯彻党的二十大精神座谈会，邀请校内外19名实务部门领导和专家学者共同就学习贯彻党的二十大精神进行热烈的交流和讨论。11月10日，学校召开中国政法大学学习贯彻落实党的二十大精神座谈会，师生代表结合自己的工作、学习实际交流了学习党的二十大精神的心得体会。10月19日至23日学校举办党外代表人士研修班，深入学习中国共产党第二十次全国代表大会精神，深刻学习领会习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想。10月26日，中国政法大学廉政主题教育活动月暨“弘扬廉洁文化，打造清廉校园”廉政主题教育展开展，这也是学校落实党的二十大报告中提出的坚定不移全面从严治党、深入推进新时代反腐败工作的重要举措。

中国政法大学廉政主题教育活动月暨“弘扬廉洁文化，打造清廉校园”廉政主题教育展开展。 学校供图

11月16日，学校邀请全国人大常委会法制工作委员会主任沈春耀宣讲党的二十大精神。沈春耀围绕深刻领会把握党的二十大的主题、过去五年的工作和新时代十年的伟大变革、开辟马克思主义中国化时代化新境界的历史责任、新时代新征程中国共产党的使命任务、坚持全面依法治国推进法治中国建设、坚持党的全面领导和全面从严治党等六个问题，对党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求作了全面系统深入的宣讲解读。

中国政法大学邀请全国人大常委会法制工作委员会主任沈春耀来校宣讲党的二十大精神。 学校供图

11月18日，学校召开座谈会，组织青年教师学习宣传贯彻党的二十大精神。同时，学校职能部门及各学院党支部也迅速开展了主题党日、专题报告会等专题学习研讨和丰富多彩的主题活动，在全校范围内掀起了学习党的二十大精神的热潮。

中国政法大学召开座谈会，组织青年教师学习宣传贯彻党的二十大精神。 学校供图

当好宣讲排头兵 推动党的二十大精神落实见效

为认真贯彻落实习近平总书记关于深入学习宣传贯彻党的二十大精神的重要指示精神，中国政法大学于11月17日成立中国政法大学党的二十大精神宣讲团，确保党的二十大精神学习巡讲出实效、出氛围、出成果。

中国政法大学于11月17日成立中国政法大学党的二十大精神宣讲团。 学校供图

11月6日，2022年全国公证行业党建工作培训以线上直播的形式完成。本次培训由中国政法大学教授授课，内容主要包括学习贯彻党的二十大精神、理解领悟党的二十大报告中“开辟马克思主义中国化时代化新境界”和“坚持全面依法治国，推进法治中国建设”两部分内容。

来源：中国政法大学

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