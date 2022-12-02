原标题：怀进鹏出席中国—新西兰教育联合工作组磋商机制第十次会议

11月22日，中国—新西兰教育联合工作组磋商机制第十次会议以视频方式召开，教育部部长怀进鹏与新西兰教育部长希普金斯共同出席会议并致辞。

怀进鹏指出，今年是中新建交50周年。50年来，双边关系健康稳定发展。中国国家主席习近平在近期同新西兰总理阿德恩会见时指出，中新作为全面战略伙伴，要深化在经贸、科技、教育领域交流合作。今年两国教育部长共同出席中新教育联合工作组磋商机制第十次会议，是两国教育部门落实两国领导人共识的具体行动，体现了双方教育部对教育交流合作的高度重视。怀进鹏强调，中国共产党第二十次全国代表大会擘画了未来五年乃至更长时期中国发展事业的一系列重大目标任务和方针政策。未来，中国教育部将推动更高水平教育对外开放，发展更全方位、更多层次、更宽领域、更加主动的教育国际交流合作格局。中方感谢新方对中国政府召开世界职业教育大会、世界数字教育大会等国际会议的支持，愿同新方在学生交流、职业教育、高等教育等领域深化合作。

希普金斯充分肯定机制第九次会议召开以来双方在教育各领域取得的务实成果，并表示愿同中方进一步深化教育各领域合作，期待与怀进鹏部长早日实现面对面交流。

教育部副部长田学军与新西兰教育部秘书长霍尔斯特德共同主持了中新教育联合工作组磋商机制第十次会议，双方围绕学前教育、语言教育合作、职业教育、高等教育、教育质量认证等议题进行了工作磋商。会后，双方签署《中华人民共和国教育部与新西兰教育部关于教育与培训的合作安排之附件》。

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