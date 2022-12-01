人民网北京12月2日电 日前，高质量国际教育交流暨中外合作办学发展论坛通过“线上+线下”的形式在北京工业大学举办。此次论坛恰逢北京工业大学北京-都柏林国际学院建院十周年，国内外105个单位300余名专家与会。论坛聚焦积极推动国际教育交流和中外合作办学高质量发展、培养大批具有全球视野的创新型复合人才等话题进行深入分享和交流。

“教育对外开放是教育现代化的鲜明特质和重要推动力，是建设世界一流大学的必由之路，也是北京工业大学多年来一直坚持的重要发展战略。”北京工业大学党委书记姜泽廷表示，北京-都柏林国际学院建院十年来，培养了一大批高质量国际化专业型人才，北工大将国际化作为三化赋能的重要内容，成立了国际化发展促进中心，旨在加速推进学校国际化事业发展，形成更全方位、更宽领域、更多层次、更加主动的对外教育开放格局。今后北工大将继续保持“在危机中育新机，于变局中开新局”的信念与信心，以更加开放、自信、主动的姿态走向世界舞台。

教育部国际合作与交流司涉外办学和监管处王婧瑶副处长指出，北京-都柏林国际学院建设发展的十年，是中外合作办学不断探索创新、内涵发展的十年，更是中国教育对外开放事业奋进前行的十年。立足新时代新征程，贯彻落实党的二十大关于教育、科技、人才三位一体统筹推进的重要要求，中外合作办学应努力实现高质量发展，发挥应有的作用。合作办学过程中，要坚持育人为本，培育更多兼具家国情怀和国际视野的高水平人才；要坚持创新驱动，成为助力“双一流”建设、促进经济社会发展的新引擎；要坚持交流互鉴，为深化双边关系、推动构建人类命运共同体作出积极贡献。

北京市委教育工作委员会委员、北京市教育委员会副主任孙其军指出，北京-都柏林国际学院的办学声誉和社会影响力日益凸显，展现了新时代中外合作办学在立德树人、内涵发展、提质增效、示范引领等方面的显著成就。党的二十大报告擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，为教育发展带来了重要机遇，希望与会各方积极参与全球与区域教育治理，共同推动文化交流互建，为建设教育强国和构建人类命运共同体贡献更大力量。

爱尔兰驻华大使安黛文阁下表示，北京-都柏林国际学院的发展为其他中爱合作办学机构提供了宝贵经验，爱尔兰将继续支持和发展与中国大学的合作，特别是在合作办学领域。

论坛上，北京工业大学党委副书记、校长中国工程院院士聂祚仁，爱尔兰国立都柏林大学代理校长马克·罗杰斯等7位大学校长围绕大学国际教育交流，新时代背景下教育国际化面临的机遇与挑战，中外合作办学政策、发展理念与实践探索等主题分别作了主旨报告，共话如何更好促进国际教育交流与合作高质量发展，分享高质量中外合作办学发展经验。（孙竞、实习生杨炳欣）

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