为学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记在陕西延安考察时的重要讲话精神，北京舞蹈学院全国党建工作样板支部——中国舞党总支中国民族民间舞系教师党支部于10月30日举办“举思想之炬，扬精神之旗——学习党的二十大精神，用舞蹈讲好杨家岭的故事”支部建设活动，弘扬以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系。北京舞蹈学院党委常委、院领导班子全体成员及党员师生代表和《杨家岭的春天》的主创主演共同参与活动，北京市委宣传部、北京市委教育工委、国家大剧院等单位领导莅临观摩指导。

北京舞蹈学院党委书记巴图发言。 学校供图

北京舞蹈学院党委书记巴图在领学中强调，党的二十大闭幕不到一周，习近平总书记带领中共中央政治局常委专程从北京前往陕西延安，瞻仰延安革命纪念地，重温革命战争时期党中央在延安的峥嵘岁月，这是一次特殊的历史行动，是一次与前辈跨越时空的对话，是坚定理想信念、面向未来的宣誓。伟大的建党精神和延安精神是我们的精神之源、力量之源和奋进之源。对于参演《杨家岭的春天》的师生而言，本次学习更是用情用力讲好中国故事、讲好杨家岭故事的一次深刻教育和启示。

《杨家岭的春天》总导演、中国民族民间舞系主任张晓梅表示，《杨家岭的春天》追溯、回望着中国文艺的发展道路，承袭、赓续着中国文艺的理念与精神，生动再现老一辈文艺工作者在《在延安文艺座谈会上的讲话》精神的引领下，融入人民、扎根生活，实现思想情感、创作方向、人生价值转变与升华的过程。

学生演员代表、中国民族民间舞系学生孟子鉴表示，通过参与舞蹈诗剧《杨家岭的春天》的排练，他更加理解了伟大的建党精神和延安精神。“我要向老一辈文艺工作者学习，自我革新，用实际行动践行“为人民而舞 为时代建功”的精神，为广大观众奉献出最美的《杨家岭的春天》。”

北京舞蹈学院音乐剧系学生诗朗诵《回延安》。 学校供图

支部建设活动结束后，《杨家岭的春天》正式开演。该剧是为传承延安精神，贯彻“以人民为中心”创作导向，践行“为人民而舞 为时代建功”精神而推出的精品力作。作品从延安经典木刻版画中汲取创作灵感，以具有当代风格的汉族民间舞样式、悠扬高亢的陕北风格音乐、木刻版画质感的舞美呈现，带领观众穿越时空，重返延安，“沉浸式”感受当年中国文艺青年满腔热血，用文艺当武器，投身革命的峥嵘岁月，再现红色沃土上的文艺青春。本次对舞蹈诗剧《杨家岭的春天》的观摩学习，是支部建设方式的创新探索，充分凸显了艺术院校的学习教育特色。师生们纷纷表示，本次学习活动达到了思想引领、文化铸魂、艺术感染的多重效果。

舞蹈诗剧《杨家岭的春天》片段。 学校供图

近年来，北京舞蹈学院深入学习贯彻习近平总书记关于文艺、教育工作的重要指示精神，坚持“以人民为中心”创作导向，弘扬伟大建党精神，推出系列精品力作，如原创民族舞剧《唱支山歌给党听》、“为人民而舞”百年百部舞蹈作品专场演出、原创舞蹈诗《那些故事》等均取得了良好的成效。

北京舞蹈学院以全国样板党支部学习践行伟大建党精神和延安精神为引领，启动《杨家岭的春天》全国首演活动，开启全院师生学习宣传贯彻党的二十大精神的总动员。

来源：北京舞蹈学院

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