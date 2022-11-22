人民网北京11月21日电 近日，以“跨学科主题学习赋能创新人才培养”为主题的全国第一届跨学科主题学习研讨会在北京召开。此次研讨会由教育部基础教育跨学科教学指导专委会、浙江省教育厅教研室、北京市朝阳区教育委员会主办，北京市朝阳区教育科学研究院、北京中学承办。

现场出席会议领导嘉宾。 主办方供图

教育部基础教育司副司长朱东斌指出，跨学科教学意义重大，跨学科主题学习具有独特性和科学性，凸显了教育本质和创新人才培养本质。他强调，跨学科主题学习要把握好三个重点，一是要强调学科融合，跨学科主题学习设计与实施过程中要打破学科边界壁垒，将不同学科知识进行有意义的关联；二是要强调解决真实问题，跨学科主题学习的主题应该是真实的、来自生活情境的、有现实意义的、复杂开放的，能够用多种方式探究的问题；三是要强调学生的亲身实践探究，跨学科主题学习设计要能够支持学生通过团队合作，在探究过程中主动理解和建构知识，培养合作能力，提高实践能力，实现做中学、用中学、玩中学、悟中学、共同学。朱东斌副司长要求，跨学科教学指导专委会要发挥重要作用，进一步引导广大教师树立多学科协同的育人理念，进一步研究跨学科学习主题的设计与实施路径，强化跨学科主题学习教学实施的指导，以充分发挥基础教育基础性战略性的支撑作用，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新人才，推进基础教育高质量发展。

教育部基础教育跨学科教学指导专委会主任委员、浙江省教育厅教研室主任任学宝表示，跨学科教学在实践中面临着领导、观念和实践三重困境，为破解难题，教育部成立了基础教育跨学科专委会，邀请了来自高校、教育行政部门、教学研究机构和中小学校负责人共同开展跨学科研究。任学宝主任介绍，两年来跨学科教学指导专委会切实履行政府决策智囊团的职责，取得了丰富成果。

北京市朝阳区教育委员会主任、朝阳区人民政府教育督导室主任肖汶介绍，朝阳区聚焦跨学科主题学习的理念、课程、教研和评价进行了10余年持续有益的探索，初步形成了区域推进跨学科教学研究的五维进阶模型。特别是在北京冬奥会、冬残奥会期间，立足区域特点，设计了“冬奥”跨学科主题学习资源，引领朝阳学子积极投身冰雪运动，应用所学学科知识，学习、探究、实践冬奥真实情境问题解决，助力双奥朝阳建设。

据悉，会议分为主论坛和三个分论坛举行。主论坛中，专家、学者及校长围绕跨学科主题学习的理论研究与实践进行分享。分论坛以教师课例分享为主，分为“人文社会科学领域跨学科主题学习活动的建构与案例剖析”“自然科学领域跨学科主题学习活动的建构与案例剖析”“跨学科主题学习活动在高中学段的设计要素与案例剖析”三个分论坛。（孙竞、实习生焦晨晨）

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