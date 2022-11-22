习近平总书记在党的二十大报告中明确要求“全党要把青年工作作为战略性工作来抓，用党的科学理论武装青年，用党的初心使命感召青年，做青年朋友的知心人、青年工作的热心人、青年群众的引路人”。如何做青年的知心人、热心人、引路人？

做青年朋友的知心人，要在“走近青年、倾听青年”上下功夫。要把工作下沉，经常到青年中去，同青年零距离接触、面对面交流。只有主动走进青年群体之中，带着信任、敞开胸怀与各种类型青年直接打交道，青年人才会被吸引过来，同样敞开胸怀来交流、积极主动来交往。同时，还要对青年“识情识需”，深入了解青年所思所想所需，关心他们物质生活有无困难、精神生活有无困惑，特别是倾听他们对社会问题和现象的看法，对党和政府工作的意见和建议。要在全面调查基础上深入分析，把握他们思想观念、价值取向、行为方式、生活方式、思维方式等方面的特征特点，实现对青年由面上“知”到深度“识”的转变。此外，还应和青年“互信互通”，在与青年交往中，特别要注意尊重青年、包容青年，鼓励他们讲真话、诉真情，这样才能交真心。对于一些青年尖锐的甚至是偏颇的批评，只要未触及法律、有好的出发点，也要多包容、善引导。因为大多数青年是希望社会进步、未来美好的，出现偏差往往是因阅历尚浅、知识和能力有局限，但青年人的热情、青年时代的单纯勇敢是宝贵的，是值得保护的。将心比心，以心换心，必定会成为青年朋友的知心人。

做青年工作的热心人，要在“关心青年、关爱青年”上下功夫。一是主动关心青年，以积极主动的态度参与青年工作、关心青年成长发展。各级党委和政府要为广大青年成长成才、建功立业创造良好环境和条件，一线青年工作者更是要主动关心青年，在青年成长的关键处、要紧时拉一把、帮一下。二是温馨关爱青年，青年工作要让青年感受到热情、温馨、温度。青年处于人生道路的起步阶段，在学习、工作、生活方面往往会遇到各种困难和苦恼，需要社会及时伸出援手。特别是当代青年面临的压力更大，甚至在一些领域出现“内卷”，往往难以自己独立处理好情绪情感诸方面问题，更需要社会各界人士的热心关怀和帮助。

做青年群众的引路人，要在“教育青年、引导青年”上下功夫。一是教授真理，教育与引导青年树立科学的理想信念，树立正确的世界观、人生观、价值观，掌握为人处世的道理规矩，增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。同时，用科学的理论指导实践，教育引导青年掌握正确的为人处世之道，将学理道理哲理贯通起来。二是引领方向，教育与引导青年选择正确的人生道路和发展方向。首要的就是引导青年坚定不移听党话、跟党走。在现实生活中，一些青年较多考虑眼前利益、局部利益，要帮助青年兼顾并处理好各方面利益关系，不在利益问题上迷失方向。引领青年发展方向，还要坚持关心厚爱和严格要求相统一，关爱包容不等于纵容，对青年该批评就得批评，合理的批评也是一种有效的引导。三是传授方法，即教育与引导青年掌握科学的思维方法、正确的行为方式，促进青年独立自主的思维、能力的形成。新时代的中国青年要不断增强战略思维、历史思维、辩证思维、系统思维、创新思维、法治思维、底线思维。同时，要养成良好的工作作风、掌握正确的行为方式，既怀抱梦想又脚踏实地，既敢想敢为又善作善成。要在实践中反复锻炼，及时总结，善于反思，不断成熟成长，成为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。

（作者：彭庆红、唐淑楠，分别系北京科技大学马克思主义学院教授，北京科技大学马克思主义学院博士生）

(责编：何淼、郝孟佳)