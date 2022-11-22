党的二十大报告提出：“健全学校家庭社会育人机制”“加强家庭家教家风建设”。一个“健全”、一个“加强”，体现了党对新时代育人工作的新理念、新格局和新战略，进一步明确了学校、家庭、社会在我国教育体系中的重要地位。

当前，“家校社”三方教育观念互不匹配、教育责任与边界不清以及社会教育参与度不高、家庭教育科学性不够等现象的存在，对家校社协同育人体系构建提出了现实挑战。

课程是育人的载体，更是连接学校、家庭、社会的最好桥梁。要构筑家校社协同育人的大格局，必须以“大课程观”为引领，聚焦课程实施，构筑协同育人场域。

“大课程观”之大，在于人才培养目标之远大。今天课程培养的是服务于未来经济社会发展、堪当民族复兴大任的时代新人。坚定的理想信念、远大的志向抱负、适应时代需求的知识能力、稳定良好的心态可谓缺一不可。

新的人才培养目标，不再是传统分科教学就能达成的。这意味着学校教育要敢于转变陈旧观念，勇于突破传统模式，整合更多育人资源，实现人才的全面发展。这要求学生走出教室的封闭空间，触摸真实生活，把握时代方向，练就过硬本领。这也要求全社会树立正确的育人观念，最大限度地发挥各方优势资源，助力学生成长、成人与成才。“大课程观”的树立，要求学校、家庭、社会三者从各自为政走向密切配合，实现同向同行，发挥学校核心指导作用，明确家长主体责任，建立学校家庭社会三位一体的协同育人体系。

“大课程观”之大，在于整合资源的格局之广大。以课程为载体，实现家庭、学校、社会各类资源的互联互通，服务于人才培养的铸魂工程。

当前高中学段课程由国家课程、地方课程与校本课程三级构成，在课程构建与实施过程中，学校当以“大课程观”统筹各类教育资源，通过对课程的顶层设计，家校社整体联动，实现师资力量、课程资源、教学方式等方面的整合与优化。

师资力量方面，建立课程专家库，以社会力量弥补学校分科教学的不足。如在拔尖创新人才培养方面，实现与高校、科研院所的合作，在科技发展的顶尖领域、瓶颈领域和优势领域寻找契合点，培养学生的科学思维与创新能力。在生涯规划课程方面，通过家长志愿者、知名校友职业分享会，实现班班有生涯导师，月月有生涯主题报告，让学生深度了解不同职业的现状和未来发展的趋势。在大思政课建设中，特聘党政领导、科学家、先进模范担任学校思政兼职教师，将思政小课堂与社会大课堂有效连接，取得育人实效。

课程资源方面，学校应该充分挖掘校内外各种教育资源，对接社会真实生活，整合文化传承、政治认同、国际比较等育人元素，合力铸就学子的家国情怀。通过建设校内育人场馆，联动当地的博物馆、历史文化遗存等，整合发挥文化资源的育人功能。

教学方式方面，以文化研学、红色寻访、志愿服务、职业体验等方式引导学生走进“社会大课堂”，开展项目学习。建立项目研究小组，进行现场教学、实地研学和田野调查，提升解决实际问题的能力；组织学生志愿者服务队，走进社区、福利院、地铁站、公共图书馆、敬老院等地，开展社区劳动、文明宣讲、志愿服务等活动；在城市公园、博物馆、文化馆等地开展文化宣讲，讲好家乡故事，讲好中国故事。

“大课程观”之大，在于育人胸怀之博大。以家长学校推动家庭教育，让良好的家庭家教家风滋养学子健康成长。

构筑家校社三方联动的家长学校专项课程，既要有面向家长的家庭教育课程，又要有面向家长与学生亲子参与的五育融合课程。以家长学校为核心，通过家委会、家长会、家庭教育沙龙等画出最大育人同心圆。

家长学校要“走出去”。以学校德育处、班主任和心理老师为主导，进一步整合社会各界中家庭教育与心理健康教育的专家资源，通过线上线下结合的方式，向家长科普家庭教育知识，指导家长科学开展家庭教育。

家长学校要“引进来”。邀请不同职业的家长来校参与家长讲坛、职业分享、志愿护学等活动。形成让“家长教育家长”的良好氛围，让家长成为助力学生健康成长的有力同盟军。

家长学校要“读起来”。编印家庭教育读物，汇集先进家庭教育理念和实用的家庭教育方法，通过家委会、家长会等形式组织引导家长阅读；积极开展“亲子共读”活动，通过与孩子共读一本书，实现家长与孩子心与心的交流，增进情感、获取知识、交流思想，让家长在终身学习中，在与孩子的陪伴阅读中，不断提升自己，形成家长与孩子共同成长的积极家庭氛围。

家长学校要“干起来”。组织家庭劳动活动，是与孩子交流、沟通与合作的有效途径。可以有意识地开展家庭劳动计划，在日常生活中，特别是母亲节、父亲节、妇女节以及家庭成员生日的特殊节点，鼓励孩子与家庭成员“换位”劳动，或者协作劳动，这样既能拉近亲子关系，又能促进互相理解，让家庭氛围变得和谐轻松。

教育是一项复杂的系统工程，孩子的教育不是学校单方面的事情，家校社必须密切结合，相辅相成，缺一不可。家校社三方协同育人的关键是形成教育合力，以课程为载体，构建更加和谐的协同育人场域。

（作者：朱晴怡，系江苏省无锡市第一中学校长）

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