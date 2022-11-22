一场初中生的“班级新闻联播”是什么样的？在广州市天河区汇景实验学校，语文教师石元元带着初二年级的学生们，用两周时间完成了对校园新闻的采集、写作，并在课堂上实现了新闻播报。

怎样设计好语文课程的实践作业？这是石元元一直在思考的问题。恰好，八年级上册第一单元是新闻学习单元，也是统编语文教材中第一个活动探究单元,这成为石元元及语文教研组其他老师们设计作业的重要抓手。

于是，“两周为限，以小组为单位，合作完成新闻选题、采访、撰稿、播报‘班级新闻联播’”的单元作业应运而生。

第一周，作业任务以基础知识学习为主。学生以课文作为范例，通过课下自主学习和课上讨论交流，学习新闻的文体知识、选题的方法技巧以及采访提问的注意事项。

第二周，学生开始采访和写稿。有采访不同年级班级的老师同学的，有采访小区居民的，有采访在校大学生的，还有采访饭堂工作人员的。

终于，在这一单元学习的最后一节课上，“班级新闻联播”正式亮相。各小组带着“新闻”站上讲台，扮演播音员播报。最后，老师们为孩子们颁发了“创新融媒奖”“深度报道新闻奖”“真情流露新闻奖”“播音主持奖”等奖项。

相比以往的书面作业，同学们一致认为这次的单元作业更具实践性和挑战性，同时也很有趣味和参与感，期待未来能够继续在实践性作业中完成语文学习。柯同学说：“这次作业有充分的自由发挥空间，让我们深入社会，探索与社会生活密切相关的主题，广泛研究我们身边的人和事。”

在家长的反馈中，“合作”“主动”“兴趣”是出现最多的关键词。家长们认为，这样的“单元作业”在一定程度上有利于减轻学生的学习负担，提升学生的学习兴趣。

“语文新课标尤为强调‘实践’一词,教师更应当注重探索从‘语文实践活动’入手设计语文课后作业，培养学生的语文核心素养。”石元元说。

（记者 杨飒 通讯员 黄雯 邓心怡）

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