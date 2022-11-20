新华社长沙11月19日电 题：湖南：电力“订单班”助学子“家门口”就业

新华社记者白田田

不久前，21岁的肖菊元拿到了人生中第一笔工资。他带着平时省吃俭用的母亲去县城逛街，买了不少衣服和生活用品。

肖菊元是长沙电力职业技术学院的电力“订单班”的应届毕业生。大专毕业的他回到老家，成为国网祁东县供电公司黄土铺供电所的一名配电工。

电力“订单班”学生学习客户服务流程（2022年10月14日摄）。新华社记者 白田田 摄

电力“订单班”由国网湖南省电力有限公司和长沙电力职业技术学院共同开设，从2018年起面向湖南省内的建档立卡贫困户招生，脱贫攻坚完成后又继续面向脱贫户招生。截至目前，电力“订单班”已录取1482名学生，其中559名学生毕业后在“家门口”的乡镇供电所就业。

据了解，电力“订单班”推行“教育+就业”无缝衔接模式。企业和学校共同制定人才培养方案，设计课程体系，其中60%以上内容是实务操作。每到寒暑假，学生还会前往基层供电所跟班实习。

同时，企业和学校制定了“奖、贷、助、勤、补、免”政策，包括每名学生每年享受5000元的企业助学金、学费减免20%、住宿费全免等。“算上勤工俭学和实习补贴，学生们基本不用花家里的钱，大大减轻了家庭负担。”长沙电力职业技术学院学生管理部主任徐振宇说。

电力“订单班”学生进行登杆检修作业（2022年10月14日摄）。新华社记者 白田田 摄

记者采访时看到，电力“订单班”的学生们既学习登杆检修、客户服务等内容，也学习配电自动化设备运维、带电作业等技能知识。一些课程运用虚拟现实技术教学，让学生如同身临其境开展模拟训练。

“我们这里的学生人人能登杆、个个懂系统，还会操作无人机。”徐振宇说，电力“订单班”学生培养过程非常严格，3年学习期间要通过两次考核，毕业时要拿学历证书和职业资格证书“双证”。

电力“订单班”的学生大多有着“能吃苦”的劲头。登上高耸的电线杆，悬挂在半空中更换绝缘子，这是一项对体力要求很高的工作。来自怀化市溆浦县大山里的大二学生梁秀丽刚开始感到力不从心，还有点恐高。“经过反复练习，我最快用8分52秒就能完成绝缘子更换，很有成就感。”梁秀丽说。

电力“订单班”学生参加用电检查实操训练（2022年10月14日摄）。新华社记者 白田田 摄

徐振宇介绍说，电力“订单班”已经有两届学生毕业，他们在基层供电所和农电服务公司很受欢迎。用人单位反馈，这些学生融入快、技能强，有的工作两年时间就成长为班组长。

听说学长们的就业情况很好，正在输配电工程技术专业学习的吴毓棠满怀憧憬。根据定向培养协议，他毕业后有望回湘西老家的乡镇供电所工作。吴毓棠说：“从家到单位只有10分钟车程，有稳定的收入，还能照顾老人，毕业后的工作和生活让我很向往。”

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