宋亚楠

白色的亚历山大图书馆，如同海边的一只美丽贝壳。

作者供图

阿拉伯著名诗人穆泰纳比曾经说：“书是人生最好的伴侣。”因为书让我们纷繁的世界透进光来，让我们平凡的生活有更多色彩，让我们内心孤独的时候感受到温暖。

美丽的地中海滨坐落着一座独特的图书馆——亚历山大图书馆。它似一位老者欣赏着海上那一抹朝霞余晖，注视着海滨大道的繁华，见证着整座城市的变迁。它被认为是亚历山大市的文化象征，更是连接这座城市古代与现代历史的文化桥梁。虽然2300年前的原迹已荡然无存，但是亚历山大图书馆现如今的宏伟气势依然吸引着众多国内外游客，也依旧是万千学子的心灵栖息地。

如果有幸在亚历山大生活过，你会发现亚历山大图书馆内外好像两个世界，外面嘈杂，里面却安静有序。它仿佛一块巨大的磁铁，吸引着大家来感受阅读的快乐。亚历山大图书馆藏书非常丰富，最老的藏书可以追溯到1000多年前，闲暇时也可以找一些中文读本来重新了解鲁迅先生，学习觉得乏味时也可以到图书馆底层的博物馆进行一次文化探究之旅，甚至也可以看一次馆内的画展，感受亚历山大人的浪漫气息。

埃及定期举行书展，而亚历山大图书馆作为埃及的文化象征之一自然成为了书展的不二之选，所有的出版社都相聚在这里，这几天一定是图书馆最热闹的日子，很多读书爱好者会拿出准备已久的书单，悉数买下自己心仪的书籍。

如果考虑到价格问题，大家也可以考虑二手书，比原价书便宜许多，不仅不影响阅读，而且可能会平添几分乐趣。我是一个二手书爱好者，倒不仅仅是因为便宜，而是因为旧书里总藏着一些小惊喜。比如：里面会夹着一张上世纪九十年代埃及艳后的小邮票，或者画着一只可爱的小猫，更有幸者，甚至可以在旧书商那里买上一封五五年的埃及情书，或者一张八六年旧的发黄的老报纸……

在笔者看来，人生最美好的两件事就是读书和相遇，而亚历山大图书馆每天都在发生这样的故事。坐在安静的图书馆里学习，你的周围总是被一些阅读爱好者所包围，他们可能是意气风发的少年，也可能是白发苍苍的老学者；可能是温文尔雅的帅气青年，也可能是温柔含蓄的面纱姑娘。当然也少不了一些共同努力的情侣。听一个埃及朋友说，她的哥哥和芬兰籍嫂子就是在亚历山大图书馆相识并相恋……像这样美好的场景常常在亚历山大图书馆上演，或许是因为读书让我们相信美好，也让我们总在不经意间遇见那些情投意合的人。

所谓文化熏陶，或许并不只是对人而言。你看，图书馆外总躺着几只小狗，它们或许是因为耳濡目染，在书香之地也乖巧了许多。

我在亚历山大图书馆完成了硕士研究生论文，在这里度过的论文时光从未让我觉得辛苦，反而更多的是一种精神享受。忘不了那些陪伴过我的黄的掉页的老书，忘不了那些陪伴在我身边共同努力过的人。怀着对知识的憧憬，我来亚历山大的时间已过三载，当有一天离开这里，我会想念。忘不了它在我心情低落时给予我的依靠，更忘不了那段走向成熟的岁月。

（作者系埃及亚历山大大学阿拉伯语文学硕士）

(责编：李依环、郝孟佳)