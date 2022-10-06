人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>教育>>滚动新闻

“市集旅游”渐成青年出游新风尚

2022年10月06日04:19 | 来源：中国新闻网
小字号

中新社贵阳10月5日电 (周燕玲)继自驾、露营之后，旅游业又去市集上“练摊”了。2022年国庆假期，中国多个城市的创意市集迎来众多游客打卡，“市集旅游”渐成青年假期出游新风尚。

在贵州省贵阳市南明区青云市集北门口，戴口罩的市民和游客正有序地排队扫健康码、测量体温进入市集，品一口雷家豆腐圆子、淘一件手工文创饰品、体验制作非遗马尾绣……“赶集”的年轻人，有的手上提着刚买的特色美食；有的与墙上的个性化标语拍照合影。

“这里不仅有餐饮、娱乐还有文创，比较符合年轻人的消费需求。”正在一个摊位前挑选饰品的市民张甜甜告诉中新社记者，自己是一个资深的“家里蹲”人士，“黄金周”假期很少出门旅游，闲来无事就喜欢逛逛新颖有趣的市集，因为小小的市集浓缩着一座城市的文化和烟火气。

《周易》记载：“日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所。”数千年前，人们为了生活自发创造了市集，作为一种定期举行的商品交易活动，不同于传统意义的市集，新兴的城市市集正靠着“文艺范儿”和“烟火气”成为潮流之地。

夜幕降临、华灯初上，正是“90后”李梦婕最忙的时间。夜间集市里，一辆汽车、一套咖啡机、数把折叠椅，还有汽车后排座椅和后备箱拼凑出临时简易吧台，成了李梦婕工作的地方。

站在挂着创意十足的招牌和氛围灯旁，李梦婕动作麻利地制作咖啡，不到3分钟，一杯生椰拿铁就到了顾客手里，“国庆期间，每天能卖近百杯咖啡”。

李梦婕所在的“移动市集”位于贵阳市观山湖区，市集上几十辆私家车有序排开，有柠檬茶店、鲜花店、书店、创意礼品店等特色店铺，一家家氛围感十足的店铺摊位前不时有人停下脚步与店家攀谈起来，即使在晚上，来来往往的年轻人仍络绎不绝。

为优化市集氛围环境，观山湖区在街道上还安装了夜间氛围灯光，200多米长的灯带缠绕并悬挂于相近的树木及路灯上，不仅照亮了夜晚，还通过灯光设计打造年轻时尚氛围，为游客提供夜间靓丽的景观。

“00后”周阗坦言，相比乡村集市，城市“移动市集”虽小，却巧妙地将文化、旅游、商贸等时尚元素融合在一起，让人在家门口享受了“诗和远方”。

古风市集、国潮市集、城市露营市集、非遗文化市集……不仅贵阳，中国上海、北京、青岛等地都有独具城市特色的创意市集。

有专家表示，烟火气与时尚风共存，古老的形式被文化创意赋予了新的内涵，城市中的各类市集的“复兴”，既是传统的回归，亦是创新的延伸，为后疫情时代下的城市发展探寻出内生动力。

(责编：孙竞、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部