中新社贵阳10月5日电 (周燕玲)继自驾、露营之后，旅游业又去市集上“练摊”了。2022年国庆假期，中国多个城市的创意市集迎来众多游客打卡，“市集旅游”渐成青年假期出游新风尚。

在贵州省贵阳市南明区青云市集北门口，戴口罩的市民和游客正有序地排队扫健康码、测量体温进入市集，品一口雷家豆腐圆子、淘一件手工文创饰品、体验制作非遗马尾绣……“赶集”的年轻人，有的手上提着刚买的特色美食；有的与墙上的个性化标语拍照合影。

“这里不仅有餐饮、娱乐还有文创，比较符合年轻人的消费需求。”正在一个摊位前挑选饰品的市民张甜甜告诉中新社记者，自己是一个资深的“家里蹲”人士，“黄金周”假期很少出门旅游，闲来无事就喜欢逛逛新颖有趣的市集，因为小小的市集浓缩着一座城市的文化和烟火气。

《周易》记载：“日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所。”数千年前，人们为了生活自发创造了市集，作为一种定期举行的商品交易活动，不同于传统意义的市集，新兴的城市市集正靠着“文艺范儿”和“烟火气”成为潮流之地。

夜幕降临、华灯初上，正是“90后”李梦婕最忙的时间。夜间集市里，一辆汽车、一套咖啡机、数把折叠椅，还有汽车后排座椅和后备箱拼凑出临时简易吧台，成了李梦婕工作的地方。

站在挂着创意十足的招牌和氛围灯旁，李梦婕动作麻利地制作咖啡，不到3分钟，一杯生椰拿铁就到了顾客手里，“国庆期间，每天能卖近百杯咖啡”。

李梦婕所在的“移动市集”位于贵阳市观山湖区，市集上几十辆私家车有序排开，有柠檬茶店、鲜花店、书店、创意礼品店等特色店铺，一家家氛围感十足的店铺摊位前不时有人停下脚步与店家攀谈起来，即使在晚上，来来往往的年轻人仍络绎不绝。

为优化市集氛围环境，观山湖区在街道上还安装了夜间氛围灯光，200多米长的灯带缠绕并悬挂于相近的树木及路灯上，不仅照亮了夜晚，还通过灯光设计打造年轻时尚氛围，为游客提供夜间靓丽的景观。

“00后”周阗坦言，相比乡村集市，城市“移动市集”虽小，却巧妙地将文化、旅游、商贸等时尚元素融合在一起，让人在家门口享受了“诗和远方”。

古风市集、国潮市集、城市露营市集、非遗文化市集……不仅贵阳，中国上海、北京、青岛等地都有独具城市特色的创意市集。

有专家表示，烟火气与时尚风共存，古老的形式被文化创意赋予了新的内涵，城市中的各类市集的“复兴”，既是传统的回归，亦是创新的延伸，为后疫情时代下的城市发展探寻出内生动力。

(责编：孙竞、李依环)