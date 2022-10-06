新华社澳门10月4日电（记者刘刚 李寒芳）日前启动的中国第四批预备航天员选拔工作，首次在港澳地区选拔载荷专家。澳门科技大学校长李行伟4日接受新华社记者专访时表示，这是国家对澳门高等教育和科技发展的高度肯定，也是对澳门社会的鼓舞和激励。澳门各界应以此为契机，推动科学教育和科技发展更上层楼，不负国家期望。

李行伟认为，澳门虽小，但在航天工程和航天科学方面有较深积累和独特优势。“早在2005年，澳科大就开始参与嫦娥探月工程的数据分析和研究工作，其后与国家顶尖的科研单位开展了广泛深入的合作。”

2018年，国家科技部批准在澳门科技大学成立“月球与行星科学国家重点实验室”，这是中国在天文与行星科学领域的首个国家重点实验室，现在已经发展成为具有国际影响力的太空科学研究中心、国际间太空科学学术交流合作中心。

10月4日，澳门科技大学校长李行伟接受新华社记者专访。新华社记者 张金加 摄

近年来，澳科大参与了多个国家深空探测重大项目，提供所需的科学支撑，形成一支具有国际竞争力的年轻研究团队，在《科学》《自然》等国际著名学术期刊发表了多项重要成果，同时培养了大批航天科研优秀人才。

“国家的举措是对我们工作的高度肯定，也是极大的鼓舞。”李行伟说，这种鼓舞将影响澳门社会各个层面。

他举例说，在其他地区，当第一名航天员进入太空，会激发许多基础物理的研究，从而带动相关学科的教育，这将为培养下一代科学家奠定坚实基础。从这一层面来说，航天员选拔对澳门未来的发展意义重大。

“这将激励澳门的年轻人，更加努力地追求知识，探索科学。”他说。

李行伟表示，深入参与国家航天事业，还将有力促进澳门科技创新。

“航天科技的发展会带动许多激励人心的前沿科学研究。比如未来澳科大就期望能在航天方面开展跨学科研究，如干细胞实验、微重力生物研究及材料研究等。”李行伟说，这对促进澳门经济适度多元发展也有积极意义。

李行伟鼓励澳门的青年科技工作者积极报名参与选拔，因为有机会参与一项历史性、世界级的航天工程，对任何有志于航天科学的年轻人都是一种难得的体验和挑战。

“对于整个澳门来说，这也是一个历史性机遇。”李行伟说，澳门应积极配合国家政策，加大科研投入力度，进一步加强与内地的合作，尤其是高层次合作，同时借助澳门国际化平台的优势，培养更多更优秀的下一代科学家和工程人才。

“要抓住这个机会更上一层楼，把澳门这么多年积累的科技实力沉淀下来，不负国家对澳门的期望。”他说。

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