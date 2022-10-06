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大学大师剧《生命之重》在华中科技大学首演

2022年10月06日04:07 | 来源：新华网
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10月4日晚，华中科技大学倾力打造的大学大师剧《生命之重》在韵苑体育馆上演，向学校七秩华诞献礼。这个剧以中国工程院院士、华科大机械学院教授段正澄为原型创作，全部角色均由在校师生和校友饰演，再现大师家国情怀。

华中大校长尤政院士表示：“正是一代又一代像段院士这样的华中大人，用自己多年的教学、科研的育人实践为学校发展和国家建设作出了贡献，不断丰富了华中大的精神文化内涵。”自建校以来，华中科技大学始终与共和国同行，与新时代共进，深度融入社会主义建设伟大事业，为国家培养了一大批又红又专的高级人才，走出了一条特色鲜明的发展之路。在这个过程中，涌现出了一大批有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师，《生命之重》的主人公段正澄院士，就是其中的代表。

《生命之重》采用了时空转换结构，站在非线性的时空观上，分别从段正澄与家人、朋友、学生们相处的生活情景和相关事件展开。剧情以段菁（段正澄的大女儿）和师生们寻找段正澄留下的那张具有传奇色彩的手绘图纸为开端，展现了段正澄在实验室里与学生认真的研讨交流，在家中给学生亲自下厨其乐融融，与同事们在科研上精益求精时的“针锋相对”，招揽人才时候的推心置腹，还有段正澄与夫人浪漫而质朴的爱情故事……一幕幕场景沉淀出段正澄为人处事上朴实无华、教学科研上追求卓越的人民科学家形象。

据悉，这个剧从2020年启动制作，从打磨剧本、招募演员到协调排练场地，历经两年多时间最终完成。剧中全部角色均由华中大在校师生和校友饰演，包括16名教师、20名学生、1位校友，他们在此之前都没有大型话剧表演经验，这在国内高校的大型舞台剧中尚属首次。（谢琳、高翔）

(责编：孙竞、李依环)

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