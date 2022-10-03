执掌讲台40年，本该在今年1月退休的甘肃省特级教师姜瑜，在浙江舟山海岛——六横岛“寻觅”到了新人生。

以校领导身份退休的姜瑜，这次的新身份是舟山市六横中学高一数学老师。重新执掌讲台，他告诉记者，这个国庆节正在不停备课，调整新的教学模式。

从甘肃到舟山海岛，两千多公里的“相遇”，源于舟山市的一次银龄教师招募。

2022年舟山市面向浙江省内外，公开招募一批优秀退休资深教师到市本级学校任教，计划招募银龄教师24名，其中高中教师11名、初中教师3名、小学教师10名。

招聘人数不多，要求却不低。

在舟山市公开资料显示，招募对象为优秀退休教师，以退休教研员、省特级教师(正高级教师)、骨干教师为主；女教师年龄一般在58(含)周岁以下，男教师年龄一般在63(含)周岁以下；具有相应教师资格证书，原则上应具有副高级专业技术职称，且退休前一直在一线教育教学岗位上。

记者从舟山市教育局了解到，今年舟山市银龄讲学支援教师共招聘到22人，教师来自五湖四海，既有来自浙江舟山本地，也有来自安徽、湖北、甘肃、陕西、黑龙江等地。

在教师履历中，几乎每位教师都荣誉“满满”，有先进工作者、优秀班主任、省级骨干教师、特级教师等。

海岛偏远，交通只能靠摆渡船，学校不大，教育资源薄弱。如何让优秀教师执教海岛？记者认为，“留人”有几个优势。

其一为风景优势。舟山是中国第一个以群岛建制的地级市，素有“海天佛国、渔都港城”之美誉，拥有2085个岛屿，其中不乏普陀山、东极岛等网红景点。近年来，因其独特的海岛风景，成为不少游客的“诗与远方”。

在舟山市普陀区东极岛，除山海之景，游客还可去了解东极的民俗风情，近距离接触“里斯本丸”号沉船事件的历史印记；金庸迷可以去桃花岛，逛逛射雕英雄传旅游城，打卡黄药师山庄、牛家村、八卦书屋等。

姜瑜也说，舟山群岛四面环海，在北方人心中是很好的地方，一直特别向往。

其二为待遇留人。

与其他地市招聘银龄教师不同的是，舟山市将银龄教师薪酬标注清晰，待遇不低。

舟山市教育局组织人事处相关负责人表示，银龄教师支援服务期间，实行按职称和人才政策差异化的待遇保障。讲学教师年薪待遇实行税前总量包干，为副高级职称的每年15万元，正高级职称的每年20万元。其中总量的70%为基础性津贴，30%用于考核奖励，考核良好的发放总量的85%，考核优秀的发放总量的100%。

要使“银龄”教师适应海岛教育环境，相比物质奖励，舟山也打起“感情牌”。

在招聘公告上标注：对市外的银龄教师给予报销一年两次探亲交通费。受援学校要为银龄教师及配偶提供必要生活设施。

其三为制度保障。

“县中崛起”是近段时间浙江教育的热词。此前浙江省教育厅等五部门印发《浙江省山区26县和海岛县“县中崛起”行动计划》，其中包括招生管理、教师管理、县中教师能力素质提升、县中对口帮扶、优化学生培养环境等九方面措施。里面提到，大力实施“银龄讲学计划”，各地应当积极创造条件，保障银龄教师的工作条件和待遇，吸引和激发更多优秀教师投身“县中崛起”行动计划。

优秀银龄教师到海岛学校继续发挥余热，可以提升海岛教育质量，使海岛适龄学子享有更加公平而有质量的教育。

但记者也注意到，教师聘任制为一年期限，教师与学生的磨合期也需要时间缓冲。

在采访中，有银龄教师告诉记者，此前教授的学生与支援海岛学校学生差异过大，如何因材施教也是对自身提出的新挑战。

银龄教师退休不褪色，其奔走往往是为海岛学校带来“诗与远方”，在强调社会奉献时，在教师选择上也要注重岗位的匹配；在弘扬退休教师敬业奉献精神时，也要让“银龄”教师有更多存在感、获得感、幸福感、充实感。

让这场教育“接力赛”的跑道越来越宽吧。(记者 谢盼盼)

(责编：何淼、李依环)