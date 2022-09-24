新华社澳门9月23日电（记者刘刚 李寒芳）“致敬国家丰碑——他们的故事，让我告诉你”国情教育活动，23日在澳门科技大学和香港路德会西门英才中学连线举行。

这是致敬国家丰碑主题活动继去年7月在澳门首次开讲后，又一次走进港澳青少年群体。活动旨在通过缅怀革命先烈，引导激励更多的港澳青少年勿忘昨天的苦难与辉煌，大力弘扬爱国主义精神，继承先辈遗志，勇担为国之责，共圆民族复兴的伟大梦想。

活动在《雨花石》的歌声中拉开序幕。澳门利玛窦中学童梦艺术团的学生以歌伴舞形式深情演绎这首经典儿歌，表达对先烈的敬仰，对和平生活的热爱与珍惜。

来自江苏南京雨花台烈士陵园管理局、江苏盐城新四军纪念馆和江苏淮安恩来干部学院的主讲人先后登台，讲述雨花英烈事迹，带领听众重温全民抗战的烽火岁月，缅怀周恩来总理的丰功伟绩和高尚品格。

澳门科技大学的师生与各界嘉宾200余人一同参加了主会场活动。在香港分会场，110余名师生通过视频连线参与互动交流。活动在现场齐唱《歌唱祖国》的歌声中圆满结束。

澳门科技大学的邓老师表示，历史是最好的教科书。举办这样的活动，让青年学生进一步了解自己的祖国，了解自己的先辈，用历史映照现实、启迪未来，用丰碑赓续传统、砥砺前行，很有意义。

“我们要致敬先烈、感恩祖国，我们更要不忘国耻、发奋图强。”到场聆听的李姓同学说。

本次活动由江苏省海外联谊会指导支持，澳门江苏联谊会、江苏香港文化促进会和澳门科技大学共同主办。

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